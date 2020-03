El Callao se paraliza

Con solo hinchas rosados, Sport Boys y Universitario se ven las caras en el Grau desde las 3 de la tarde

El duelo más atractivo de la jornada 5 del Apertura, se llevará a cabo hoy desde las 3 de la tarde en el estadio Miguel Grau del Callao, donde Sport Boys recibirá a Universitario de Deportes. Por temas de seguridad, solo podrán asistir hinchas rosados y no los cremas.

Universitario está obligado a ganar para acercarse a los primeros lugares del torneo, el tropezón de la fecha pasada ante Vallejo en Ate, generó que pierda la punta y quede relegado a mitad de tabla. El técnico Gregorio Pérez realizó cambios en su esquema, la zaga lo conforman Quina y Velarde, dejando fuera a Alonso, quien está en capilla e irá al banco.

Además, en ofensiva, la ‘U’ no contará con Hohberg. Quintero, Urruti y Dos Santos serán los encargados de convertir los goles. Millán arranca. Y Diego Chávez aparecerá en banca y estará a la expectativa.

Por su parte, los rosados llegan motivados tras ganar en Piura contra Grau. Y ante la ‘U’ se jugará una final, pues de ganar se meten en la parte alta. El estratega Vivas no podrá contar con Torrejón por lesión, y Tragodara estará a la expectativa. El plus es que solo tendrán a sus hinchas y meterán presión a los cremas.

SPORT BOYS

Jonathan Medina

Manuel Tejada

Paolo De La Haza

Hansell Riojas

Joao Ortiz

Eduardo Uribe

Adán Balbín

Luis Ramírez

Ignacio Huguenet

Jesús Chávez

Claudio Villagra

DT: Marcelo Vivas

UNIVERSITARIO

José Carvallo

Aldo Corzo

Brayan Velarde

Nelinho Quina

Iván Santillán

Armando Alfageme

Rafael Guarderas

Donald Millán

Alberto Quintero

Luis Urruti

Jonathan Dos Santos

DT: Gregorio Pérez

ÁRBITRO: Joel Alarcón

HORA: 3:30 p. m.

ESTADIO: Miguel Grau – Callao