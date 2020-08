Germán Leguía: “El campeonato se iba a caer solo”

“Me fui de Universitario por los malos tratos de Alfredo Gonzáles”



GABRIEL ÁNGELES

1.- El domingo se pasó el Perú y Francia del 82. ¿Qué recuerdos de ese partido?

No lo vi. Pero lo recuerdo como todos los partidos que juegas en tu vida. Era un equipo donde todos eran fuera de serie. Y jugar en el Parque de los Príncipes no era fácil. Ganarle a Francia era imposible. Todo el mundo me escribió que lo estaban pasando.

2.- ¿Por qué cree que nos fuimos en la primera ronda?

Primero, porque en la pretemporada fuimos a una universidad de Alemania donde comías y dormías mal. Llegó Teófilo y tuvimos dos “10” y ya no era como se jugó la gira. Vinieron los problemas. Estábamos cansados, sin comer bien y con un enfrentamiento latente.

3.- ¿Qué crees que realmente pasó?

En un amistoso en Colombia sacaron a Guillermo La Rosa y pusieron a Teófilo. Teníamos dos “10” y ningún “9”. Le cortaron el fútbol a Julio César. En el Mundial le pudimos haber ganado a Italia y cambiábamos la historia. Pero cuando hay diferencias entre todos, así tengas el mejor equipo, no hay forma.

4.- ¿Por qué no jugaste en las eliminatorias?

Por unos problemas que tuve con Marcos y cuando llega Tim ya estaba el equipo formado. Cuando termina la Eliminatoria, justo pregunté por qué no había estado y me explicaron. Y me llamaron para el Mundial.

5.- ¿Cómo tomaste ese llamado?

Es lo máximo, así nomás no se entraba. Logré jugar en la “U”, estar en dos mundiales y viajar al extranjero. España siempre fue mi sueño.

6.- ¿Por qué Argentina nos metió 6-0 en el 78?

En ese partido hubo muchas cosas raras.

7.- ¿Cómo qué cosas?

Para ese partido a nuestro hotel fue un montón de gente, nos dieron permiso para salir a comprar, cosa que era imposible en un Mundial. Pusieron a Roberto Rojas que no había salido ni de suplente. A La Rosa, Sotil y Percy Rojas los mandaron a la tribuna. Juegas con dos punteros, Oblitas y Muñante y sin un “9”. Hubo mensajes en el camarín, que Kissinger estaba en el estadio, que si Argentina no ganaba corríamos peligro.

8.- ¿Cómo así?

Se vivía una guerra civil. Se escuchaban en las noches bombas. No comprendo cómo hicieron el Mundial. Del hotel al estadio fuimos sin seguridad. El cambio de Velásquez por Raúl Gorriti cuando íbamos 4-0 abajo no lo entendí.

9.- ¿Y cómo fue que te fuiste a España?

Era bravísimo. Solo Maradona estaba en el Barcelona. Los sudamericanos normalmente estaban en Zaragoza, Hugo Sánchez en Atlético de Madrid, el argentino Calderón que jugó un mundial estaba en Betis. No había nacionalizados ni europeos. Llegar a España era casi imposible, no como ahora, que tienen suplentes extranjeros. Cuando el equipo perdía, le echaban la culpa a los extranjeros, porque tenían que marcar la diferencia. Me fue muy bien en España.

10.- ¿Cómo fue esa anécdota en Elche con la marca Adidas?

Yo tenía contrato con Nike. Llevé mis zapatos para entrenar. El utilero me ofreció diez pares de zapatos, yo pensé que vendía y le compré las Adidas. Y me trajo un contrato. Eso fue en 1983. Cuando yo iba a cobrar, me decían que ya estaba todo pagado. Y lo comprobaba en el banco.

11.- ¿Eran puntuales?

Sí. En la “U” a veces se demoraban un día o dos, allá te pagaban en el campo de entrenamiento. Cuando hacía mucho frío íbamos a un lugar cerrado con aire acondicionado. Otro mundo.

12.- ¿Por qué no te retiraste con la camiseta de la “U”?

Por Alfredo Gonzales. Yo era muy amigo de Jorge (Nicolini), pero con Alfredo no porque nunca se dejaba pisar por nadie. Trataba mal a los chicos y no me gustaba. Cuando se fue Oblitas y entró Cuéllar, Alfredo hacía lo que le daba la gana.

13.- ¿Hubo algún detonante?

Un día, dijeron que tiré la camiseta porque no quería estar en la banca. Les prohibió a “Balán”, “Puchungo” y a Martín Rodríguez que me saluden. Me fui al Boys y jugué la Copa Libertadores. Y aparece este partido con el combinado “U”-Boys. Le ganamos a Independiente 3-2 y tras el partido, bajé al camarín y me dijeron que después de eso me tenía que retirar. De ahí no volví a jugar por nadie.

14.- No fue tu retiro del todo, ya que jugaste segunda con el Lawn Tennis agradeciendo a Miguel Pellny.

Sí, me dijo que guiara a los más jóvenes. Y me ofrecí porque gracias a él, fui a la “U”. Uno siempre tiene que ser agradecido. Te vas feliz y tu conciencia tranquila.

15.- ¿Cuál es tu opinión sobre la suspensión de la Liga 1?

El campeonato se iba a caer solo, lo de la “U” solo fue la gota que derramó el vaso. La gente está alterada y el fútbol es una forma de botar las cosas.

16.- ¿Quiénes son los responsables?

Error de la organización. Los hinchas no quieren a Gremco que está sangrando a la “U” e Indecopi es un desastre.

17.- ¿Por qué crees que se veía venir?

Se suspendió el Binacional y Alianza, Huancayo no tenía ni 11 jugadores, Cantolao sin suplentes. Los jugadores se van a su casa porque no tienen para el hotel. Entrenan en sitios que dan más contagios.

18.- ¿Qué se debió hacer?

Que todos se queden en la concentración. El Gobierno solo ayuda que la gente se quede en casa. Ahora quieren hacer los partidos día domingo, no viernes a las 6 de la tarde. Por favor.

19.- Sonia Alva es la nueva administradora. ¿Qué esperas de ella?

Espero que haga las cosas bien. Nada de liquidar ni vender a la “U”. Creo que tiene una buena preparación como profesional, un buen nombre. Que sea imparcial.

20.- ¿Cuánta esperanza hay de sacar a Universitario de su crisis?

Estoy muy confiado que este año vamos a salir de las deudas y que el próximo año seremos el Universitario de Deportes como está Alianza ahorita que tiene sus socios, dueños de su equipo, pueden decidir y no están en esos problemas.