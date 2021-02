El Capitán de América

“El cambio de formato del campeonato a causa de la pandemia perjudicó a todos”.

Escribe:

GABRIEL ANGELES

¿Cómo ve al equipo en estos primeros días de pretemporada?

Cuando se reinician los trabajos son más suaves, pero poco a poco lo hacen con más fuerza.

Usted tuvo COVID-19 y es vulnerable. ¿Cómo está ahora?

Me han sacado exámenes varias veces y todo ha salido negativo. Por eso he vuelto a mis labores

¿Qué opina del refuerzo uruguayo Hernán Novick?

Se le ve buenas condiciones y como todo uruguayo, es fuerte, va bien arriba y tiene calidad. No hay que apresurarse mucho en juzgarlo. De a poco mostrará sus condiciones.

¿Y cómo ve a Alex Valera y a Jorge Murrugarra?

Trabajan con mucha voluntad y se ve que quieren llegar a la selección. Son jóvenes y tienen mucho futuro.

¿Qué faltó el año pasado para quedarse con el título?

No tuvimos la posibilidad de entrenar con tranquilidad.

¿A qué se refiere?

El problema es cuando hay cambios en los horarios, jugar sin público y no poder jugar en nuestra cancha.

¿Por eso fue el bajón en el Clausura?

En el Apertura campeonamos bien, pero en el Clausura tuvimos una mala racha. Perdimos varios partidos muy seguido y eso nos fue bajando de lo más alto.

¿Y sobre la final perdida con Cristal?

Cristal aprovechó la oportunidad porque tenía un equipo más parejo. Jugadores con más experiencia. Por eso se llevaron el título.

¿Ha hablado personalmente con Comizzo?

Siempre conversamos. Está bien ilusionado con el equipo. Hay confianza de que a este equipo le va a ir muy bien y este año podamos tener otro título más.

¿Cómo tomó la partida de Alejandro Hohberg y Jonathan Dos Santos, dos pilares importantes?

Dos Santos estaba a préstamo. Le salió una mejor posibilidad y se fue. Y Hohberg igual, de un momento a otro nos enteramos que ya estaba conversando con Cristal y de repente, se animó en irse allá. Un profesional debe buscar siempre la mejora para el futuro y eso es lo que ha sucedido.

¿Y sobre la renovación de Luis Urruti y Federico Alonso?

El que estuvo bien fue Alonso pero tuvo una lesión muy grave en el hombro y nos afectó. Que un defensa tenga esos dolores es peligroso porque hay muchos choques con los delanteros. Urruti también tuvo una lesión de la que estaba mejorando.

¿Por qué cree que la administración aún no logra contratar al ‘9’ extranjero y ya se han manejado varios nombres?

Seguramente por la cantidad que piden para venir. A veces no se puede porque tienen contrato con empresarios que son los que mueven todo y ellos siempre buscan las mejores condiciones.

¿Alguna opinión general sobre el momento administrativo?

Yo soy lejano a todo eso porque es cuestión de los dirigentes. Yo solamente estoy apoyando en el trabajo. Desde mi posición es difícil poder intervenir en lo otro.

¿Qué se está trabajando básicamente en estos días?

Primero reforzar el trabajo físico porque tienen que hacer muchos trabajos en arena, hacer gimnasio para ir fortaleciendo las partes esenciales del futbolista, darles velocidad, fuerza de piernas. Ya cuando se adquiere eso, harán partidos porque el entrenamiento es una cosa y los partidos oficiales otra.

¿Existe preocupación que el torneo no empiece en la fecha estipulada por la cuarentena?

Se dijo una fecha y ahora parece que será otra. Depende de la situación que estamos pasando. Pero no se sabe qué es lo que pueda pasar.

¿Cómo ve al equipo para la Copa Libertadores?

Va bien. Buscamos a un delantero que supla a Dos Santos. Me gusta Alex Valera se le ve buenas condiciones. Ojalá sea de gran utilidad este año.

¿Se anima a decir que será el ‘9’ del equipo?

Uno ve la voluntad y lo que está haciendo, pero hay que verlo con la camiseta crema que es lo diferente.

¿Qué le augura a Universitario este año?

La mayoría se está preparando bien, como el Vallejo y Cristal. Depende de la formación que quede al final y el rendimiento que tiene cada uno. Ojalá que este año podamos tener otro título más porque ya hace varios años que no lo logramos.

¿Qué experiencia tuvo de haber adquirido el año pasado el COVID-19?

Menos mal que no estuve grave y eso me permitió recuperarme. Quiero decirles a todos los peruanos y a todo el mundo de que hay que cuidarse porque a veces no estamos haciendo caso a los protocolos y eso hace que haya más contagios.