El City negó haber hecho ninguna oferta a Messi

El City de Pep negó que haya habido contactos para fichar a Messi. Por ello, e l cuadro inglés aseguró que no hubo conversaciones

El futuro de Lionel Messi sigue siendo un misterio. Mientras en el FC Barcelona esperan a que las elecciones aclaren el panorama y el nuevo presidente se pueda reunir con el argentino, el City y el PSG se convierten en potenciales nuevos hogares del capitán azulgrana. Por ello, el cuadro parisino acapara portadas y sus jugadores hacen guiños a Leo, pero los rumores no paran.

El último, publicado por el diario The Sun habló de una oferta a Leo Messi por parte del Manchester City para vestir de celeste al argentino a partir de este verano. Una oferta que un portavoz de los ‘citizens’ desmintieron a MARCA, asegurando que el equipo de Pep no ha realizado oferta alguna por Messi. Ni el pasado verano ni en estos seis meses finales de su contrato en los que el D10s es libre de negociar su futuro.

Por último, el City insiste en que no ha habido conversaciones entre las dos partes al tiempo que niega esa supuesta oferta de 430 millones de euros que publicó el diario The Sun. Sin embargo, Leo Messi aún no ha desvelado su futuro y se espera que se resuelva con su futuro lejos de FC Barcelona. Por consiguiente, los equipos que se pudieran convertir en su nueva casa no quieran dar un paso en falso.