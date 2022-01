El deseo de Erik Lamela: “Me encantaría volver a River”

Erik Lamela, quien ganó el Premio Puskas por el gol que marcó jugando en Tottenham el pasado marzo, reveló su deseo de volver a River Plate.

“Me encantaría volver a River, lo digo siempre que me preguntan. También tengo que ver cómo estoy en ese momento físicamente, mentalmente y también si River me necesita o no, que ahora estamos increíbles así que no hay que tocar nada”, declaró Lamela para ESPN.

“Lo sigo siempre al club. River me formó como jugador y como persona, le estoy muy agradecido”, expresó. Además, reveló que un ex compañero e ídolo de River lo felicitó: “Recibí muchos mensajes de amigos y ex compañeros. El Burrito Ortega me felicitó, le mando un beso grande”.

Por otro lado, el futbolista argentino comentó cómo vivió la final de la Copa Libertadores del 2018. En dicho encuentro, River Plate enfrentó a su clásico rival, Boca Juniors, conquistando el título de Campeón de América.

“No pude viajar al partido porque al otro día creo que jugábamos y se me complicaba ir y volver. Me metieron presión para que no vaya, lo vi por televisión y lo disfruté mucho. Estaba un poco nervioso por como se dio. El tercer gol fue una locura, se lo merecía el ‘Pity’ por la clase de jugador que es y le estoy agradecido como todos los hinchas”, finalizó.