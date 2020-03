El drama de Ambrocio

Luchador que clasificó a Tokio 2020, no podrá regresar al Perú por el Estado de Emergencia que atraviesa el país

El último fin de semana, el luchador peruano Pool Ambrocio clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, esto tras llegar a la final del Preolímpico en Ottawa, Canadá. Sin embargo, no todo fue felicidad para nuestro compatriota, pues debido al Estado de Emergencia que atraviesa el país a causa del COVID-19, nuestro atleta se encuentra varado.

“Estoy viendo cómo regresar porque todo se complica por el Estado de Emergencia de Perú. Hubo la posibilidad de que la Federación de Lucha de Colombia pueda hacer todo lo posible para alojarnos en su país, pero ya no se podrá. La línea aérea canceló el viaje a Lima y estamos viendo la manera de ir a Medellín y quedarnos 15 días. Somos una delegación de 10 personas entre deportistas, comando técnico, médico y árbitro”, dijo Ambrocio en Ovación.

“Hice historia”

Pese a estar viviendo un mal momento, nuestro luchador sigue con la sonrisa intacta tras lograr un cupo a las Olimpiadas, pues se convirtió en el peruano número 17 en clasificar. “Feliz de conseguir la clasificación a las Olimpiadas. No sabemos qué sucederá, si se va a postergar. Me siento contento conmigo mismo, porque siempre busqué ser un olímpico. Soy parte de la historia del deporte peruano”, finalizó el atleta.