El duelo mas insólito en la Copa de Austria

Este 26 de septiembre se vivió un partido muy especial e histórico entre el Austria Salzburg y el Red Bull Salzburg, dos equipos que comparten algo más que la ciudad donde juegan.

Resulta que Red Bull compró al Austria Salzburg en abril del 2005 y le cambió tanto el nombre como los colores, cosa que enfureció a su afición. Los seguidores de corazón del club no aceptaron los cambios y se organizaron para refundar al equipo de sus amores en octubre del 2005 y empezar desde la séptima división a ascender poco a poco (actualmente juegan en la Liga Regional de Salzburgo).

Austria Salzsburg y Red Bull Salzburg se enfrentaron por primera vez en estos 18 años, por eso fue un partido muy especial donde la gente se puso del lado del futbol; diferentes aficiones sacaron pancartas en los juegos de su equipo en apoyo a la hinchada del Austria Salzburg para recordarles que ellos son el verdadero equipo de la ciudad.

Además, la afición local sacó un tifo con una imagen de Mozart golpeando a un toro rojo en alusión a su rechazo a Red Bull.

Lo triste es que en la cancha el RB Salzburg fue muy superior pues ganaron 4-0, sin embargo, podemos concluir diciendo que el dinero ganó en el campo pero el futbol en su máxima esencia ganó en las tribunas.

Los goles fueron obra de Amar Dedic, un doblete de Forson Amankwah y Strahinja Pavlovic para el cuadro de las taurinas.

The scenes at the FIRST EVER Austria Salzburg vs Red Bull Salzburg last night 😲🎇

🎥 @DWIDS_Podcast pic.twitter.com/FbNvNbQb5H

— Mail Sport (@MailSport) September 27, 2023