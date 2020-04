“El fútbol es del pueblo, no de los negociantes”

César Luis Menotti no está de acuerdo con partidos a puertas cerradas.

El ex técnico de la selección argentina campeona del mundo en 1978, César Luis Menotti, aseguró que el fútbol no debería retornar a puertas cerradas y no está de acuerdo con ello.

“El fútbol le pertenece a la gente, no al mundo de los negocios, y la que está mal es la gente. No soportaría yo un partido sin público, el que sostiene el fútbol son los espectadores. Un partido de fútbol sin público es como ver a ‘Chabuca’ Granda sola en el Teatro Colón, yo hablo como jugador y entrenador”, aseguró Menotti.

Por otro lado, opinó sobre la pandemia que se vive. “Esperamos poder organizar bien la tristeza para después organizar la alegría, y que sea lo antes posible”, finalizó.