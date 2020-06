‘Cachete’ Zúñiga hizo sorprendente declaración

El ex-futbolista y goleador de FBC Melgar, Ysrael Zúñiga, aseguró que tiene mucho que agradecer. “El fútbol me salvó de ser delincuente. Cristal me ayudó a crecer. Me hubiera encantado jugar en el Boys porque vivía en el Callao y siempre tuve un cariño por el equipo”, declaró, quien es más recordado por sus goles con Melgar.

Además, comentó que hay quienes maduran muy tarde. “Cuando Guerrero y Farfán se retiren, sufriremos mucho. Muchos nos damos cuenta de nuestro talento con 28 a 30 años. Los psicólogos ayudan en la formación y no se debe esperar mucho para competir por un puesto”, finalizó.