“El fútbol no es prioridad”

Ter Stegen, portero del Barcelona contó como vive la cuarentena en España

Para muchos el mejor portero del mundo, Marc André Ter Stegen, contó como viene

viviendo la cuarentena en España e incitó a la gente a permanecer en sus hogares. “Lo

llevo con mucha tranquilidad, el fútbol no es una prioridad. Hay que estar en casa”,

declaró en una entrevista con el diario El País.

El portero fue más allá y confesó que no le gusta mucho ver partidos de fútbol y prefiere

otras actividades como la arquitectura. “La gente se ríe cuando lo digo, pero no veo

mucho fútbol, salvo cuando hay partidos buenos o cuando me interesa alguno en

particular porque tengo alguna relación o algún amigo. A veces me preguntan por el

nombre de un jugador y no tengo ni idea. Me pasa mucho con mi mujer, que hablamos

mucho de su profesión (es arquitecta). Son cosas que la gente no ve pero que forman

parte del día a día”, contó.

Eso sí, el alemán indicó que cuando se trata de preparar un partido, es de estudiar a los

rivales. “Si bien no veo fútbol, cuando me toca enfrentar a alguien, si veo sus videos

para conocer sus movimientos, como patea y esas cosas, me lo tomo muy enserio”,

enfatizó.