El futuro de Ricardo Gareca en el aire

El seleccionador Ricardo Gareca y la selección peruana se jugarán a partido único su presencia en el Mundial de Qatar 2022. El combinado nacional se enfrentará a Australia o a Emiratos Árabes el próximo 13 de junio en Doha. Quien consiga la victoria en campo neutral se integrará al Grupo D del que ya forman parte Francia, Dinamarca y Túnez; todo un desafío para conseguir el pase a octavos, algo que sería histórico.

Participar en una nueva copa intercontinental sería un nuevo premio al trabajo bien hecho por parte del técnico argentino: ya participaron en Rusia el año 2018 y lograron llegar a las últimas eliminatorias de la Copa de América. Estar en una Copa del Mundo sería mucho más que reconocimiento. Es una manera de reivindicar el fútbol peruano en uno de los eventos deportivos más seguidos por las retransmisiones televisivas, por las casas de apuestas deportivas y todos los medios de comunicación generalistas.

Gran parte de los éxitos recientes de Perú se explican gracias al orden táctico que ha impuesto el Tigre Gareca en la selección. Su rendimiento no ha pasado por alto para nadie y ya hay muchos equipos que lo tienen en el punto de mira como futuro entrenador. De momento, el argentino tiene contrato hasta finales de 2022, cuando terminará el Mundial de Qatar, y no descarta ante los medios de comunicación seguir con los blanquirrojos con el claro objetivo de no querer distraer a sus jugadores.

Las ofertas del Tigre

La realidad es que ya son varios los combinados nacionales que han mostrado su interés por hacerse con sus servicios para 2023. Uno de ellos es la selección colombiana, que no estará en la próxima cita mundialista, y que ha destituido a Reinaldo Rueda. Es un histórico de la Conmebol y una de las plantillas con más potencial explotable con nombres del nivel de Luis Díaz, Davinson Sánchez o Luis Sinisterra. ¿Conseguirán convencerlo?

Quien también está dispuesto a tirar la casa por la ventana por Ricardo Gareca es la selección chilena que, según varios medios de comunicación, ya ha presentado oferta económica. La Roja, que tampoco estará en Qatar, busca sustituto a Martín Lasarte. Quieren recuperar cuanto antes el espíritu luchador y ganador que les dio la Copa América en la edición de 2015 y 2016.

A todo esto, no se puede descartar la renovación del argentino al frente de la selección peruana o un posible salto hacia Europa en un club. A sus 64, nunca ha entrenado en el viejo continente y, si se presenta la ocasión, sería una de las últimas opciones para hacerlo. Como se ve, ofertas no le faltarán. Ahora, el balón está en el tejado del seleccionador.