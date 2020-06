El Gato con botas

ENTREVISTA

Rodrigo Cuba (20 X 20)

Regresó de México en un vuelo humanitario y ahora está en aislamiento obligatorio.

“Justo cuando ya había empezado el torneo se paralizó todo. Teníamos el sueño de ascender”.

“Estoy dispuesto a jugar en algún equipo que requiera mis servicios, ya veremos qué pasa”.

Escribe:

GABRIEL ÁNGELES

1.- ¿Qué tan complicado fue conseguir el vuelo humanitario a Lima?

Bastante la verdad. Tuvimos que juntar un grupo de personas que pudieran pagar el pasaje y contratar un chárter privado para de esta manera poder retornar.

2.- ¿Cómo fue tu rehabilitación en México luego de tu operación?

Todo lo llevé a cabo en casa. Gracias a Dios allá no había órdenes de inmovilización social.

3.- Con la pandemia que se está viviendo, ¿Qué tan complicado fue que te operen?

Al inicio se complicó un poco pero luego encontré una opción con otro doctor en otra ciudad y me pudo operar.

4.- Pese a tu fichaje por Sport Boys, ¿cómo tomaste tu primera oportunidad en el Zacatepec de México?

Fue una oportunidad que buscaba hace tiempo. Yo había firmado por Boys pero lo de Zacatepec se dio bastante rápido y lo aproveché. Creo que ambas partes se beneficiaron igual y al inicio, lo aprovechaba al máximo, pero se terminó al cancelarse la liga. Algo triste pero había que acatar.

5.- ¿Cómo lo tomaron tus colegas y otros clubes que juegan en el ascenso?

Para los jugadores y las partes involucradas no era lo ideal. Dejaban demasiadas familias en su trabajo y se veían perjudicadas. Los clubes no querían una situación así pero ya las autoridades determinaron que era el final.

6.- ¿Tenían posibilidades de ascender?

A falta de tres fechas estábamos terceros. Y allá, los siete primeros entran a liguilla y compiten en llaves eliminatorias para ver si salen campeones. Teníamos grandes posibilidades. Pero ya está de más hablar del Zacatepec, ya desapareció el ascenso y terminó la liga. Así que me llevo la experiencia de haber jugado en el extranjero, de aprender de esos niveles y como se trabaja.

7.- ¿Ves la liga mexicana como un puente de algunos peruanos para llegar a Europa?

Sí, creo que es una liga con mucho nivel y roce internacional, así que sería un buen puente.

8.- ¿Hablabas con Alejandro Duarte?

Sí, hablábamos bastante en nuestro equipo. Vivíamos a una cuadra así que parábamos juntos. Era el único que conocía al comienzo y he compartido mucho con él. Coincidimos en el Aurich y eso facilitó bastante las cosas para mí.

9.- ¿Qué recuerdan de subcampeonar con el Aurich en 2014?

Fue una campaña muy buena y teníamos un gran plantel. Hicimos las cosas necesarias para llegar a la instancia que llegamos y bueno, en el último minuto del partido de tiempo suplementario se nos escapa el título.

10.- ¿Piensas encontrar equipo ni bien todo se normalice?

Sí, la idea es encontrar equipo. Primero quiero pensar en mi recuperación. Luego ver donde voy a continuar. Lo veré más adelante.

11.- ¿Qué opinas sobre el reinicio y que hay equipos que aún no quieran jugar?

Es difícil esta situación porque es complicado lo que vive el Perú para pensar en retornar. Obviamente que muchas familias se vieron perjudicadas al cancelar el fútbol y no haber ingresos pero cada uno está en su derecho de tener una posición de lo que cree más conveniente.

12.- ¿Y sobre jugar en Lima?

Venir a Lima de provincias significa un gasto adicional. El tema logístico, el lugar de entrenamiento y donde desarrollarse va a ser bastante complicado. Pero bueno, ya la FPF debe haber previsto todo.

13.- ¿Era Zacatepec de México una oportunidad para estar nuevamente en los ojos de Ricardo Gareca?

Sí, es posible, pero habrá que ver. No es bueno adelantarnos a pensar algo que aún no se sabe de cómo será la convocatoria. Es mejor esperar y luego ir viendo sobre la marcha.

14.- ¿Piensas en regresar a Alianza Lima?

Las posibilidades están abiertas en todos lados y uno tiene que buscar lo mejor en su carrera.

15.- ¿Es una espina clavada para ti no haber sido campeón?

De hecho. Uno siempre cuando pierde se queda con la sensación de que faltó algo pero hay bastante tiempo para seguir jugando el fútbol y queda muchos torneos por los cuales competir.

16.- ¿Qué opinas sobre Jean Deza y los casos de indisciplina?

No tengo que opinar nada al respecto, cada uno lleva su carrera como crea conveniente y toma decisiones adecuadas o no para cada momento. Ya estamos grandes para saber identificar cuáles son los momentos para hacer las cosas y cada uno decide eso.

17.- A pesar de ser hincha y haber salido de Alianza, ¿Qué sensación te deja haber jugado por Universitario, el clásico rival?

Creo que se debe hacer un reconocimiento. Siempre es importante que los clubes grandes de un país se interesen en uno. Yo jugué en los dos. En la ‘U’ me trataron muy bien cuando estuve, pude campeonar un Apertura y al final me salí. Siempre rescato haber estado en los equipos que me tocó

18.- ¿Cómo crees que lo tomaron los hinchas blanquiazules?

Creo que lo tomaron de la mejor manera. Los jugadores no tenemos el papel de hincha, sino somos trabajadores. Uno siempre tiene que estar donde lo requieran, así que hay que ser profesionales y en la cancha dejar el hinchaje de lado.

19.- Tu padre estuvo en prisión preventiva por el caso Odebrecht. ¿Cómo están pasando el tema del virus?

Bueno, yo acabo de llegar de México con mi mamá. Tengo que pasar cuarentena en un hotel como tiene que ser y como la ley exige para esos casos de profesiones. Tomando los cuidados del caso. Mi familia está quedándose en casa, manteniendo la higiene y la distancia. Ese es el camino para poder combatir este virus.

20.- ¿Algún mensaje para el hincha?

Estamos en un momento complicado y raro. No creo que a alguien le haya tocado vivir antes. Hay que tratar de sobrellevarlo de la mejor manera para que vuelva el fútbol.