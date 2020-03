“El grupo mejoró en lo anímico”

Castillo sacó conclusiones de la respuesta de los jugadores de Grau

El técnico de Atlético Grau de Piura, Rafo Castillo, evitó polemizar al ser consultado

por el desempeño del equipo en la era Pablo Zegarra, su antecesor en el cargo. “Puedo

hablar de lo hecho. Yo no voy a cuestionar el trabajo que se hizo, porque el trabajo fue

bueno, pero los resultados no se dieron, así pasa. Definitivamente, el grupo ha mejorado

en lo anímico. Esto me da tranquilidad y sé que conforme pasen los días va a ser

mejor”, expresó.