Los cambios llegaron con el solo anuncio de la llegada del 10 albiceleste.

El 7 de junio de 2023 Lionel Messi anunció que había elegido a Inter Miami como su próximo club, una elección meditada y acordada con su entorno familiar más íntimo. Desde ese día la historia de la Major League Soccer ha tenido un cambio repentino, los ojos del mundo comenzaron a verla con expectativa. Estando a dos meses de aquella noticia y a veinte días desde que debutó con el uniforme rosado, se han evidenciado notorios cambios, y parece que es solo el inicio.

El primer impacto fue el incremento de los boletos para los partidos que juega el astro argentino. A pesar de ello, la demanda es alta debido a la gran expectativa por verlo en acción. Los precios de los tickets para asistir al estadio DRV PNK hasta el primer semestre iban desde los US$ 29.00. La MLS está en receso hasta el 20 de agosto, y se viene disputando la Leagues Cup, torneo donde participan clubes de la MLS y de la Liga Mx.

Actualmente se puede comprar tickets para el DRV PNK desde US$ 1,319.00 dólares americanos, incrementándose a US$ 6,700.00 las intermedias, hasta de US$ 10.000.00 dólares americanos las de mejor ubicación. Dicho recinto tiene una capacidad de 18,000 espectadores, y está ubicado en Fort Lauderdale, a 46 kilómetros de distancia de Miami.

La actualidad futbolística del club en la MLS.

El equipo denominado las garzas, viene cumpliendo una mala campaña en la presente temporada de la MLS. En 17 partidos jugados, ha podido conseguir solamente 5 victorias y 12 derrotas. Marchan últimos en la Conferencia Este.

Esta mala performance provocó el despido de su entrenador, el inglés Phil Neville, quien fuera reemplazado interinamente por el argentino Javier Morales hasta la llegada de su compatriota, Gerardo el tata Martino. También llegaron Sergio Busquets y Jordi Alba como refuerzos para el equipo.

Racha goleadora de Lionel Messi.

El rosarino anotó siete goles en cuatro partidos, igualado en anotaciones con Lewis Morgan, Rodolfo Pizarro y Josef Martínez, quien actualmente es su compañero de equipo. Anotó un gol el día de su debut ante Cruz Azul, y dobletes consecutivos ante Atlanta, Orlando y FC Dallas. Con esta cifra, la Pulga ya entró al top 10 de máximos goleadores históricos de joven club de propiedad de David Beckham.

Top Ten de goleadores de Inter Miami:

Gonzalo Higuain: 29 (68 P.J.)

Leonardo Campana: 16 (32 P.J.)

Robert Taylor: 8 (26 P.J.)

Lionel Messi: 7 (4 P.J.)

Rodolfo Pizarro: 7

Josef Martínez: 7

Lewis Morgan: 7

Robbie Robinson: 6

Ariel Lassiter: 6

Brek Shea

La nueva sede.

El estadio DRV PNK Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, donde juega el club franquicia de Florida, tiene una capacidad de 18.000 espectadores. Edificado en el 2020, pero que, a la vista, ha quedado pequeño. El club ya tiene aprobado un proyecto para la construcción de su nueva sede, el Miami Freedom Park, ubicado en la misma ciudad de Florida.

La sede será un complejo deportivo que abarcará no solo instalaciones deportivas. El Miami Freedom Park, que tiene algunas semejanzas con el futuro Espai Barça proyectado a construir en el Camp Nou, contará con 58 hectáreas de parques públicos y espacios verdes, un centro tecnológico, restaurantes y tiendas, además de diferentes campos de fútbol públicos para la población, entre otros muchos servicios.

Incluirá un estadio con capacidad para 25.000 espectadores y se tiene planificada su inauguración para el año 2025, cuando Leo Messi aún tenga contrato vigente con la franquicia de la MLS. En 2018 fue sometido a un referéndum por la alcaldía de Miami para votar por la concesión sin licitación de terrenos del parque Golf Melreese para construir el Miami Freedom Park, por lo que se llevó a cabo en noviembre de 2022 un plebiscito que obtuvo el 60% de aprobación. De esta manera, ya cuenta con la luz verde para que sea una realidad dentro de dos años.

Leer más…