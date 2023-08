El Klaksvik derrota al ex equipo de Haaland en Champions

Los pececillos de las Islas Feroe de una ciudad de 5.000 habitantes vencieron al ex club de Haaland en la fase previa de la Champions League, tras remontarles un 1-0 abajo.

KI se recuperó de un gol en contra contra el campeón noruego Molde para asegurar una emocionante victoria por 2-1 el martes en la tercera ronda de clasificación de la competencia de la copa de élite de Europa.

Habiendo eliminado al campeón sueco Hacken en los penaltis en la ronda anterior, el equipo con sede en Klaksvik y su población de 5000 sueños se mantuvieron vivos al tomar una ventaja de un gol en el partido de ida el 15 de agosto.

Molde abrió el marcador tres minutos después del descanso por cortesía de Magnus Wolff Eikrem. Pero KI devolvió el golpe en el minuto 64, con Arni Frederiksberg una vez más como el hombre en el marcador, después de haber anotado un doblete la semana pasada contra Hacken.

Pero la alegría se convirtió en éxtasis cuando Frederiksberg ganó el juego para KI con solo minutos para el final. Marcó el sexto gol en cinco eliminatorias para el extremo de 31 años, mientras que Molde desperdició una oportunidad de oro propia para empatar en el tiempo de descuento.

I don’t know what to write. Just look at the picture. 💙 pic.twitter.com/SZ1lJgckzD

— KÍ (@KI_Klaksvik) August 8, 2023