El Kun Agüero habló sobre su arritmia y lo toma con humor

Kun Agüero habló sobre su arritmia y contó que le tuvieron que implantar un chip: “Me pusieron un chip. De noche soy Iron Man”

Casi dos meses después de anunciar que dejaba el fútbol profesional debido a la arritmia en el corazón, el Kun Agüero hizo una impactante confesión en su canal de Twitch, asegurando que “los primeros 15 días los pasé muy mal”. Además, explicó cómo vivió aquella estancia en el hospital: Detalles escalofriantes, una situación muy difícil, y también cómo fue asimilando poco a poco que tenía que decirle adiós al campo de juego.

“Cuando me agarra un sábado la arritmia quedo internado en el hospital, se me aceleró el corazón un poquito. Pensé que era una tontería y que se me iba a curar. Cuando me meten en esa salita privada rara con unos monitores, te das cuenta que las cosas no van del todo bien, pero me decían que iba bien. No podían venir a verme y yo dije, raro”, explicó el exjugador argentino.

“Al día siguiente me levanto bien y pasaban las horas pero no me decían nada. No me decían ya te puedes ir a casa. Entonces llegó el médico y me dijo que me tenía que quedar una noche más. No sabía qué estaba pasando. Me empecé a poner nervioso porque me quería ir a casa. El lunes me levanto y llega la enfermera y me dice que me tienen que trasladar a un clínica privada para hacerme un chequeo más profundo. Ya me lo veía venir”, continuó contando.

Sergio también recordó que le tuvieron que implantar un chip en el corazón: “Me pusieron un chip en el corazón. De noche tiro luces de colores, soy Iron Man. Tengo un chip que si se me acelera el corazón, le salta al médico. Llegó el jueves, me acuesto en la camilla y el médico preparó un aguja y me pinchó en el pecho. Al rato veo que saca un cuchilla como la navajita y me dice ¿te duele?. Me aprieta y dice ‘no corta bien’, y cambió de cuchilla, como cuando comes asado y quieres el cuchillo de sierra que es el que corta la carne bien. No me dolió. Luego empezó a meter el chip. Si siento algo, registro los síntomas y el médico me dice qué tengo que hacer”.