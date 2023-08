El Liverpool fichará al japonés Wataru Endo

El jugador japonés de 30 años, Wataru Endo, está a punto de unirse al Liverpool por 18 millones de euros. Endo llega procedente del Stuttgart.

Según confirmó el periodista deportivo experto en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, el Liverpool comprará el pase de Wataru Endo. El volante de primera línea ya se encuentra en Merseyside y pasó los exámenes médicos con el Liverpool. Este sería un ‘parche’ para cubrir la posición que dejó Fabinho tras las negativas de Moisés Caicedo y Roméo Lavia. Endo destacó en varios aspectos defensivos desde la temporada 2020/21 con el Stuttgart.

Wataru Endo es el capitán tanto del Stuttgart como de la Selección Japonesa. La temporada pasada jugó un total de 40 partidos entre la Bundesliga, la Copa de Alemania y los Play off para evitar el descenso. Aunque sus principales características no son ofensivas, Endo marcó 6 goles y dió 5 asistencias. Su posición ideal es de contención, pero también ha jugado como defensa central.

El Liverpool no tuvo más opción que gastar 18 millones de euros por un jugador de 30 años, ya que no hay muchos perfiles como Endo en el mercado. Esta es la principal razón de los precios exorbitantes que pagó el Arsenal por Declan Rice y el Chelsea por Moisés Caicedo. Tanto el Stuttgart como el nippon se sorprendieron por la propuesta del Liverpool. Y a pesar que Endo es una pieza importante para el club alemán, el japonés no quiso dejar pasar la oportunidad de jugar en la Premier League con uno de los equipos más importantes de Europa.

El Chelsea se quedó con Caicedo y Lavia

El Liverpool no pudo concretar el fichaje de ninguno de sus principales objetivos. Como ya lo demostró el actual dueño del Chelsea, Todd Boehly, el dinero no es problema para el cuadro de Stamford Bridge. El Chelsea ya presentó oficialmente a Moisés Caicedo como nuevo jugador ‘Blue’. Y solo es cuestión de tiempo para que hagan oficial el fichaje de Roméo Lavia.