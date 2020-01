El Niño del Puerto

ESCRIBE: Carlos Hernández

FOTOS: Steven Camargo

Claudio Villagra, fue promovido en Banfield a los 16 años. Se ha dado el lujo de ser dirigido por Hernán Crespo y Matías Almeyda. Este último lo subió e hizo debutar en el primer equipo del ‘Taladro’. También estuvo bajo las ordenes de Claudio Vivas. De Córdoba al Callao. El ‘Niño’ charló con TODO SPORT y dijo que sueña ser campeón con la ‘Misilera’. También contó las experiencias que tiene con los técnicos mencionados.

He revisado tu historial, y has sido dirigido por Matías el ‘Pelado’ Almeyda…

Claro, muy buena persona. En realidad, he tenido la suerte de haber sido dirigido por él (Almeyda) y Hernán Crespo, dos ídolos de River Plate.

¿Almeyda te hace debutar?

Claro, no solo me hace debutar, sino que él me promueve al primer equipo de Banfield, pero no jugaba mucho porque tenía 16 años y por mi tamaño, era muy chiquito, más que ahora (risas).

¿Qué recuerdos del ‘Pelado’ Almeyda?

Un líder excelente. Él más que todo, nos inculcaba valores. Pero aparte de eso, un gran técnico.

Tu enfrentaste a Boca. En ese partido te tocó marcar a figuras importantes, ¿Qué recuerdas de aquel día? ¿Crespo, era ti técnico, te dijo algo?

Lo primero que recuerdo es a Hernán Crespo diciéndome que jugará como en el entrenamiento, porque yo tenía un problema, jugaba mejor en la práctica que en el juego. Y Crespo es una persona que siempre intenta liberarte de presión, Me dijo, “Diviértete. Disfruta el fútbol, solo has eso”. Y es lo que todo jugador debiera hacer, si disfrutas este deporte, todo se hace más fácil.

¿Por qué crees que no le fue bien a Crespo en Banfield?

Es una respuesta difícil de dar. Porque Crespo es muy ofensivo, si observamos el partido contra Boca, nosotros lo pasamos por encima, pero no anotamos los goles. Él (Crespo) es muy ofensivo, jugábamos 4 – 3 – 3, el equipo jugaba bastante bien, teníamos idea, pero lamentablemente no se nos dieron los resultados esperados.

Casi le haces gol a Boca…

Ja ja. Me la sacó el defensa, ese partido lo perdimos, pero lo pasamos por encima.

Pero es un genio Hernán, ¿No?

Sí, es muy joven. De hecho, recién está comenzando su carrera, pero tiene un futuro brillante como entrenador.

Si tienes que quedarte con uno,entre Hernán Crespo y Matías Almeyda, ¿Con quién te quedarías?

No me gusta comparar, pero yo lo veo positivo a los dos. El problema que con Crespo solo estuve un mes y medio, por los malos resultados que conseguimos, pero a pesar de eso, me dejó unas enseñanzas increíbles. Me dio pena como se fue de Banfield. Con Almeyda estuve más tiempo, y también me dejó unas enseñanzas bárbaras.

¿Cumpliste uno de tus sueños al ser dirigido por ellos?

Uno siempre quiere ser dirigido por los mejores, y ellos como jugadores son históricos, así que si me siento un afortunado (se ríe).

En Argentina, ¿De qué equipo eres hincha?

Yo nací en Córdoba, así que soy del Talleres de Córdoba, solo que en Argentina no se puede decir mucho de qué equipo se es fanático, ya que los hinchas piensan que por ese hecho no vas a jugar bien y se van contra ti. Hay demasiada pasión.

Te consultaba lo de Boca, porque acá en Perú, Boys es un equipo con mucha tradición y existe una rivalidad contra la U y Alianza. ¿Te motiva a enfrentar a esos equipos?

Si obvio que sí. Es un desafío mayor. Sé que Boys es un equipo grande, que lleva mucha gente y eso motiva a cualquiera. A mí no me gusta jugar con estadio vacío, yo quiero que el estadio siempre esté lleno.

¿Y qué te motivó llegar a Sport Boys?

No todos los días se tiene la oportunidad de pertenecer a un equipo grande. Así que cuando me llamaron para venir, no lo pensé mucho.

Hernán Crespo dirigió a Claudio Villagra, quien lo hizo entrar ante Boca Juniors¿Cómo te ha recibido la gente del Callao?

Bastante bien, es lindo venir al Perú. Cuando me llamaron, no lo dudé, porque vi la ciudad y me han hablado maravillas de aquí.

¿Cuál es tu objetivo con Boys?

Queremos ir paso a paso, pero lo ideal es pelear arriba.

¿Eres consciente que Sport Boys no pelea un título nacional desde el 2003 y que el año pasado peleó la baja?

Si se lo que ha estado pasando el club últimamente, pero uno no puede quedarse en el pasado. Está en nosotros cambiar la historia, y estamos confiado de que lo haremos.