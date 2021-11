“El presidente tenía planeado ganar la Libertadores de 2023”: Ex DT de Binacional

“Yo llegué a Lima, entrené 3 semanas con el plantel y luego me reuní con el presidente. Le dije que si él quería ser campeón, que me parece saludable, y después ganar la Libertadores del 2023, había que reforzar el equipo. Me dijo que no tenía presupuesto porque una parte lo usó para contratarme a mí, y yo le dije que no quería hacerle perder el tiempo y yo tampoco quería perder el tiempo. Nos saludamos muy cordialmente y me volví para Buenos Aires”, agregó el estratega argentino, quien también dirigió a Alianza Lima en el 2005.