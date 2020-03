Hohberg indicó que Goyo Pérez conversa todos los días con el grupo y chequea los trabajos de cada uno

En estos días de cuarentena, los jugadores de la ‘U’ vienen trabajando y exigiéndose al

máximo desde sus hogares. Uno de los que se refirió a esto, fue Alejandro Hohberg, quien reveló que tiene un grupo de WhatsApp y todos los días hablan con el técnico Gregorio Pérez.

“El ‘profe’ es muy meticuloso, manda planes individuales porque no todos entrenamos por

igual. Toca adaptarse a eso, no se va a poder hacer al pie de la letra, porque no todos tienen espacio suficiente, o no cuentan con los elementos profesionales para trabajar. Eso sí, tenemos que tener en cuenta el plan de trabajo”, dijo el ‘Enano’, quien aseguró sentirse

contento por usar la ‘10’, y reveló que Pérez tiene un buen sentido del humor.

Sueño rojiblanco

Por otro lado, Hohberg reveló que su más grande sueño es ganar la Copa América e ir a un mundial con la selección peruana. E indicó que Gareca pide máxima entrega los que son llamados, y espera volver a estar en esa lista.

Por último, el ‘Enano’ dejó un mensaje por el COVID-19. “Cuando termine esto, veremos

si la ‘para’ sirvió o no, pero el fútbol queda en segundo plano. Las personas tiene que

cumplir lo que se está pidiendo, a todos nos gustaría salir, pero debemos ser responsables

para que el virus no siga creciendo”, dijo en el Instagram de la periodista Alexandra Horler.