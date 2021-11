El PSG, cabreado con la FIFA por la convocatoria de Messi

Leonardo pide un régimen para que los equipos tengan poder de decisión en la convocatoria de jugadores que no tienen el alta médica. “No es lógico”, indicó

La convocatoria de Leo Messi y Leandro Paredes con la selección argentina ha inquietado al PSG. Por ello, Leonardo se ha quejado públicamente en Le Parisien de la situación de desigualdad que tienen los equipos en los parones internacionales. Ambos, lesionados actualmente, han viajado a Argentina para concentrarse con la actual campeona de la Copa América.

“No estamos de acuerdo en dejar ir a la selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o en fase de rehabilitación. Esto no es lógico para nosotros, y este tipo de situaciones ameritan que definamos un acuerdo real con la FIFA“, expresó Leonardo a Le Parisien. Asimismo, el diario parisino subraya que el PSG no está enfadado con sus jugadores, pero sí que le incomoda el no tener poder de decisión a la hora de decidir si pueden viajar o no sus jugadores con sus respectivas selecciones.

Tanto Messi como Paredes no jugarán contra Uruguay. El PSG teme que el mediocentro, que lleva cinco semanas sin disputar un partido oficial, recaiga de sus molestias musculares y su recuperación tenga que cargarla el conjunto parisino. Con Messi, el PSG sí dio luz verde para que se reincorporara con la selección, además de no convocarle por precaución contra el Burdeos.