El retorno de ‘Aladino’

Christian Cueva debutará con Al-Fateh esta mañana en la Liga de Arabia Saudita.

Tuvieron que pasar cerca de tres meses para que Christian Cueva vuelva ser considerado en un partido oficial, tras salir por la ‘puerta falsa’ en Turquía. A las 10:50 de la mañana (hora peruana) será su debut con la camiseta del Al-Fateh, que enfrentará de visita a Al Ittihad por la Liga de Arabia Saudita.

Previo al encuentro, entrenador del equipo, Yannick Ferrera, habló de la actualidad del volante de la Selección Peruana y las expectativas que tiene con él para esta temporada. “Christian va a jugar el próximo partido”, aseguró el entrenador belga.

Sin embargo, no confirmó que vaya desde el arranque: “Debemos tener en cuenta que en los dos últimos meses no ha jugado ni un partido y no queremos quemarlo”.

Ahora, una semana después de su incorporación -donde además entrenó desde el primer día a decisión propia- podría tener su primer partido oficial con el club. Y es que el popular ‘Aladino’ recibió la confianza y viajó junto al primer equipo para el choque de hoy jueves.