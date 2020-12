Elecciones en Muni

Será el próximo domingo 27. Hay tres listas y critican a Óscar Vega de poner a su candidata.

Las cosas en Deportivo Municipal están picantes. ¿La razón? El 27 de diciembre habrá elecciones en el club, para ver quien será el nuevo presidente. Hasta la fecha, se están presentando tres listas. La primera es de Samuel Astudillo, la segunda es de José Córdova y la tercera es de Eliana Alegría. Justo en esta última, es que pasa algo. Y es que está capitaneada por Óscar Vega, quien intentará hacerse con el poder nuevamente.

Fuentes a TODO SPORT indicaron que esta lista no está siendo bien vista por los socios del cuadro ‘edil’, ya que creen que de entrar ellos, el club entraría en un lapso de confusión y no se manejaría como es debido. El único perjudicado, sería Deportivo Municipal, quienes esperan que la lista mencionada no salga elegida. Cabe resaltar que tanto Pepe Córdova y Samuel Astudillo son aceptados y se cree que con ellos habrá trasparencia.

Finalmente, la ‘Franja’ sigue en conversaciones para fichar al ‘Búfalo’ Ovelar, aunque el jugador ha puesto todo en stand-by por ofertas de equipos extranjeros. Queda esperar para ver su decisión final.