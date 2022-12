Emanuel Herrera: “La verdad estoy muy contento de estar acá”

El nuevo delantero de Universitario, Emanuel Herrera, se refirió acerca de su actual estado físico y reveló cuáles son sus objetivos para el 2023 con la camiseta crema.

“Me siento bien físicamente. Necesitaba una pretemporada completa. Estoy muy contento de llegar y aprovechar cada entrenamiento para ponerme a punto para el torneo. El objetivo grupal es campeonar, lograr la ’27’. En la Sudamericana, llegar lo más lejos. Sabemos que los torneos internacionales les cuesta a los equipos peruanos, pero nosotros queremos dejar una huella en la copa”.

“En lo individual, tratar de tener continuidad, de jugar la mayoría de los partidos y hacer goles”, indicó Herrera para el canal oficial de Universitario.

Además, el delantero argentino habló acerca de su llegada al club y confesó sentirse muy identificado con los ‘cremas’: “La verdad estoy muy contento de estar acá. Todos saben lo que es la ‘U’, lo he enfrentado con otro equipo, y siempre me ha llamado la atención. Me gustan los colores, el estadio. En Argentina soy hincha de River Plate y se podría decir que me siento identificado con este club”, finalizó.