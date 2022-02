Embajadores Leyendas de Alianza Lima contaron cómo llegaron al club

Embajadores leyendas de Alianza Lima contaron como llegaron al cuadro blanquiazul

Embajadores leyendas de Alianza Lima contaron como llegaron al cuadro blanquiazul. Estos leyendas son Teófilo “Nene” Cubillas, Víctor “Pitín” Zegarra y José el “Patrón” Velásquez, César Cueto y Jaime Duarte dijeron que están muy orgullosos por ser aliancistas.

El ‘Nene’ Cubillas, histórico goleador de Perú en los Mundiales, señaló: “Me tocó llegar a Alianza cuando el Alejandro Villanueva no era el estadio que tenemos ahora. En ese entonces era un campo de tierra donde se preparaban todos los jugadores del club. La primera vez llegué con un equipo de Puente Piedra; hicimos un partido contra los juveniles de Alianza, perdimos 7-1 y yo hice el único gol para mi equipo. Creo que eso sirvió para que Rafael ‘Cholo’ Castillo me invitará a la semana siguiente a alternar con el equipo juvenil íntimo, que solía enfrentar a rivales de diferentes distritos. En aquella oportunidad ganamos el partido por 6-0 y yo marqué todos los goles. Ese partido significó que yo me quedará para siempre en el equipo de mis amores, Alianza Lima”.

Víctor ‘Pitín’ Zegarra, comentó: Debido a su trabajo, Rafael Castillo Ortega, el papá del ‘Cholo’, visitaba diversos distritos. En una de esas llegó a Barranco, donde yo vivía. En aquellos tiempos todo era de tierra y nosotros usábamos los espacios como losas deportivas. Un día, don Rafael paró su carro y le dijo a su copiloto: “Mira, ese negrito de ahí, será buen jugador”. Él ya me venía siguiendo desde los torneos interescolares. Sin embargo, Municipal se adelantó y se llevó a varios de los que jugábamos en el equipo de mi barrio. Cuando se enteró de lo sucedido, don Rafael me preguntó qué había pasado y yo le conté que no estaba cómodo, que quería estar en Alianza. ‘Entonces ya eres de Alianza Lima’, me respondió. Y así comenzó mi historia”.

Por su parte, José el ‘Patrón’ Velásquez, manifestó: “En los campeonatos interescolares me tocó enfrentar al equipo del colegio donde trabajaba el ‘Cholo’ Castillo. Jugamos partidos de ida y vuelta y mi equipo ganó la serie. A la semana siguiente, el ‘Cholo’ me mandó llamar. Pensé que si me llamaba era para quedarme y no para probarme. Así fue que llegué a Alianza Lima a los 16 años”.

El ‘Poeta de la Zurda’, César Cueto’, indicó: “Llegué a Alianza Lima aproximadamente a los 12 años. El hermano de Luis ‘Babalú’ Martínez me comentó de las pruebas y me animó a ir. Me llevó al club, me probé y, luego de varios días, me dieron la noticia de que había sido seleccionado para los calichines. Después comenzó una seguidilla de partidos que se jugaban todos los sábados y en los que me tocó estar presente. Así comenzó mi historia”.

Jaime Duarte contó: “La primera vez que jugué con la camiseta de Alianza Lima fue a los once años, en un partido preliminar que el primer equipo disputó contra el Napoli de Italia. Cuando salíamos al campo se sentía el apoyo de la gente. Los calichines jugábamos 15 minutos. El ‘Cholo’ Castillo me puso la cinta de capitán y ganamos 1-0, con un gol mío de tiro libre. Esa fue mi primera experiencia y jamás la voy a olvidar”.