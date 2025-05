¡EN EL RADAR!

Pedro Aquino es pretendido por el equipo de Carrillo.

El mediocampista peruano Pedro Aquino estaría en la órbita del Corinthians de Brasil, según informó la prensa brasileña en las últimas horas. Aunque el jugador aún pertenece al Santos Laguna de México, su nombre ha sido vinculado como posible refuerzo del ‘Timao’ para el próximo mercado de fichajes.

Cuando se pensaba que Aquino podría regresar al fútbol peruano apareció el interés del conjunto brasileño. El periodista Jorge Nicola reveló que Dorival Júnior, nuevo entrenador del Corinthians, habría solicitado su fichaje de manera directa, considerando al volante como una pieza clave para reforzar el mediocampo.

No obstante, la operación no sería sencilla. Desde México aseguran que Santos Laguna no está dispuesto a iniciar negociaciones por menos de 1.5 millones de dólares, cifra que refleja el valor del jugador, quien tiene contrato vigente hasta 2027.

De concretarse la transferencia, Pedro Aquino compartiría vestuario con André Carrillo. Ambos peruanos podrían fortalecer el vínculo del Corinthians con el talento sudamericano de cara a sus próximos desafíos en el Brasileirao y torneos internacionales.