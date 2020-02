“En la ‘U’ siempre me trataron bien”

Figuera reconoció que sintió sentimientos jugando en Ate, pero se debe a Vallejo

El volante de Vallejo, Arquímedes Figuera, jugó los 90’ en el triunfo ante Universitario.

El venezolano resaltó el hecho de ganar por primera vez en el torneo con los ‘poetas’,

pero también expresó que tuvo sentimientos en volver a pisar el estadio Monumental,

donde alguna vez defendió los colores cremas.

“Contra Universitario ha sido un partido bonito, lo disfrutamos al máximo y se dio el

resultado. Lo que planteó el profe se hizo y gracias a Dios se pudo ganar. Por

momentos, me llegaron sentimientos. De acá (Ate) no me fui mal, siempre me trataron

bien y agradecido con la hinchada que siempre estuvo apoyando”, manifestó.

Además, señaló que en un futuro le gustaría volver al equipo crema, pero ahora se debe

a Vallejo y dará todo por los trujillanos.

‘Marrón’ no se guardó nada

El actual defensa de Vallejo, Jersson Vásquez, defendió los colores de la ‘U’ y aclaró

que si no siguió en Ate es por culpa de Ferrari. “Algunos hinchas me gritaron

mercenario. Solo quiero aclarar que en Vallejo gano menos que en Universitario, tienen

que preguntarle a su gerente por qué no seguí en el club. Uno no puede quedarse donde

no lo quieren”, apuntó.