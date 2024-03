En-Nesyri lidera la victoria del Sevilla sobre la Real Sociedad (3-2) en LaLiga de España 

El Sevilla y la Real Sociedad se enfrentaron en la jornada 27 de LaLiga de España

Hoy sábado, el Sevilla vencio a la Real Sociedad con un marcador de 3-2 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Desde el inicio, el Sevilla demostró mayor intensidad que la Real Sociedad, y en el primer minuto, un cabezazo de En-Nesyri rozó el palo. Acto seguido, Isaac protagonizó una excelente jugada individual al anticipar a Zubeldia y eludir a Pacheco, pero su disparo ante Remiro encontró un arco reducido. Este dinamismo inicial del Sevilla generó oportunidades claras que mantuvieron la presión sobre la defensa rival.

La Real Sociedad no tuvo tiempo para recuperarse de los errores consecutivos, ya que un pase de En-Nesyri a Isaac, seguido de un rápido retorno del balón a su compañero, permitió que este último disparara con potencia al cielo de la portería de Remiro, anotando así el segundo gol para el Sevilla.

En los últimos minutos de la primera mitad, En-Nesyri causó preocupación al llevarse la mano al tobillo derecho después de un choque con Pacheco. Afortunadamente, el jugador marroquí pudo continuar en el juego. Sin embargo, cerca del descanso, Jesús Navas sufrió una lesión en el tobillo izquierdo durante un enfrentamiento con Tierney, lo que lo obligó a ser sustituido por Juanlu al inicio de la segunda mitad. Esta serie de percances físicos marcó el final de la primera parte y generó cambios en la alineación del Sevilla para la segunda mitad.

En la última acción de la primera mitad, el lateral escocés de la Real Sociedad lanzó un balón largo al espacio para André Silva. Sergio Ramos quedó inmóvil, rompiendo la línea defensiva, y el exdelantero del Sevilla recortó frente al defensor provocando una mano. André Silva ejecutó el penalti con éxito, engañando a Nyland y acercando a la Real Sociedad en el marcador antes de que el árbitro, Busquets Ferrer, enviara a los jugadores al vestuario. Este gol supuso un cambio significativo en el rumbo del encuentro justo antes del descanso.

Segunda parte

Al inicio del segundo tiempo y tras unos primeros minutos activos de Mejbri, lo único destacable de su desempeño, Suso ingresó al terreno de juego en sustitución del franco-tunecino. La presencia de Suso aportó dinamismo al ataque y mejoró la circulación del balón. El Sevilla se mantuvo firme en la contención, impidiendo que una Real Sociedad lenta encontrara comodidad en el partido.

El incansable trabajo de En-Nesyri e Isaac al correr hacia el espacio fue recompensado en la mitad de la segunda mitad. Una anticipación de Ramos y un preciso pase de Pedrosa dejaron al lebrijano frente al arco para que descargara hacia En-Nesyri. Aunque no pudo devolver el favor y la jugada terminó en un córner, Suso ejecutó el saque de esquina, Ramos cabeceó y, tras un despeje de la defensa de Alguacil, Óliver centró al punto de penalti para que el camero conectara un cabezazo que se alojó en el fondo de la red.

Con el partido prácticamente sentenciado y la confianza completamente recuperada, la afición en el estadio Sánchez-Pizjuán reconoció el esfuerzo de su equipo. Isaac tuvo otra oportunidad en un pase largo proporcionado por En-Nesyri, pero lamentablemente no logró convertir en gol, mostrando evidentes signos de fatiga en esa acción. A pesar de este intento fallido, el Sevilla mantenía un control sólido sobre el juego y disfrutaba del respaldo de su entregada afición.

En los minutos finales del partido, Brais Méndez ejecutó un potente disparo desde fuera del área que impactó en la mano de Ramos. El centrocampista de la Real Sociedad transformó la falta directa con la colaboración de Nyland, quien dio un paso en falso y no logró desviar un balón que no llevaba demasiado veneno hacia su palo. Este gol de Brais Méndez fue un consuelo para la Real Sociedad en la recta final del juego, aunque no fue suficiente para cambiar el destino del encuentro que ya estaba decidido a favor del Sevilla.

