En octubre sí hay milagros

Alianza enfrenta al Boys en partido pendiente.

En Alianza Lima saben que no pueden regalar más puntos y hoy buscarán una victoria rápida y justa ante un dolido Sport Boys que no gana hace siete fechas. El encuentro se jugará a la una de la tarde en el estadio Alberto Gallardo, este cotejo significaría la vuelta de Steven Rivadeneyra, quien ha sido relegado en Alianza por no saber jugar bien con los pies. Además, los grones buscan ganar comenzando octubre, pues es mes del Señor de los Milagros y se espera que le venga como anillo al dedo al cuadro blanquiazul, quien ha carecido de triunfos en los últimos meses.

Por otro lado, los rosados llegan con la soga al cuello para este partido, dado que se encuentran en zona de descenso y urgen de un triunfo para estar con respirador artificial en la Primera División. Y es que si en La Victoria le rezan al Señor de los Milagros, en el Callao hacen lo mismo, pero al Señor del Mar, ¿les funcionará? Queda esperar. Cabe mencionar que, para este partido, los rosados podrán contar con Manuel Tejada y Joao Ortiz, quienes no jugaron el encuentro pasado porque se encontraban cumpliendo su suspensión por tarjetas amarillas.

ALIANZA LIMA

Steven Rivadeneyra

————————

Kluiverth Aguilar

Francisco Duclós

Carlos Beltrán

Dylan Caro

—————————

Josepmir Ballón

Miguel Cornejo

Rinaldo Cruzado

———————–

Kevin Ferreyra

Oslimg Mora

Patricio Rubio

—————————–

DT: Mario Salas

—————————-

SPORT BOYS

Jonathan Medina

————————

Manuel Tejada

Hansell Riojas

Paolo de la Haza

Joao Ortiz

———————

Freddy Oncoy

Luis Ramírez

Jesús Chávez

———————–

Piero Ratto

Claudio Villagra

Sebastián Penco

——————————

DT: Teddy Cardama

—————————-

ÁRBITRO: Raúl Bazán

HORA: 1:00 p.m.

ESTADIO: Alberto Gallardo (Lima)