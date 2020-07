“Entregaremos las sedes si acordamos con Moreno”

Abogado de Solución y Desarrollo se manifestó sobre cesión a Gremco.

El abogado de Solución y Desarrollo, Adrián Gilabert, aseguró que de llegar a un acuerdo con la administración de Carlos Moreno, podrían hacer entrega de las sedes de Universitario de Deportes.

“Vamos a entregar las sedes pero si llegamos a un acuerdo con Moreno. Es lo que dice la ley. Pasa por un tema de acuerdos. La voluntad está”, aseguró Gilabert.

Además, dejó en claro que hubo obstáculos para la resolución de este problema, mermado por las constantes disputas entre ambas administraciones. “Propusimos una co-administración hasta que se designe un nuevo administrador. No le podemos entregar nada a Moreno porque no tiene registro. Todo esto se pudo haber resuelto hace mucho, pero Indecopi no lo hizo”, finalizó.