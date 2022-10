Entrenador de Francia: “No subestimo a Australia, que consiguió eliminar a Perú”

Didier Deschamps, el director técnico de Francia, se refirió a la dificultad que tendrá el equipo francés en los duelos del grupo D de la Copa Mundial de Qatar 2022

El entrenador de la Selección de Francia, Didier Deschamps, se refirió a lo complicado que será el Grupo D, consideró que los “clásicos” países lucharán por el título y anhela defender con éxito el título Mundial en el 2022.

“En cuanto a Dinamarca, sabemos que nos lo va a poner difícil. Es un equipo sensacional, sin duda subestimado, del que no se habla mucho pero que tiene calidad individual y fuerza colectiva, no hay más que ver su última Eurocopa y su clasificación mundial. Sobre el papel, es sin duda el rival más peligroso, aunque no quiero subestimar tampoco a Australia, que consiguió eliminar a Perú en la repesca. A Túnez lo conocemos un poco mejor, porque tiene mucha gente que juega en Francia. Sabemos que todos los partidos van a ser difíciles. Es la competición más dura y tendremos que ser más fuertes que los demás”, mencionó Deschamps.

Respecto a los favoritos al título, Deschamps indicó: “Sin ánimo de menospreciar a nadie, siempre se perfilan los “clásicos”: están los dos países sudamericanos, Brasil y Argentina, y cinco o seis naciones europeas, como Inglaterra, España, Bélgica, Alemania o Croacia… Son equipos que ya tienen una trayectoria y experiencia, y en los últimos torneos demostraron ser muy competitivos”.