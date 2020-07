“Entrené duro en Uruguay”

Jonathan Dos Santos se siente muy bien en el inicio de los entrenamientos

Pese a que se puso a la par con sus compañeros con algunos días de retraso por resolver su llegada al Perú y las pruebas moleculares, Jonathan Dos Santos se encuentra como pez en el agua con los trabajos, pues asegura que no perdió el tiempo en la cuarentena y mantuvo su buen estado físico. “Estoy muy contento de volver a entrenar y de ver a mis compañeros. Me siento muy bien y entrené bastante en Uruguay. Hay que acatar las reglas porque solo así se puede entrenar. Estamos manteniendo la distancia y respetando los protocolos”, declaró. Eso sí, el uruguayo manifestó que siente el cambio de ritmo ahora que puede trabajar al aire libre. “Hay mucha diferencia porque entrenar en casa no es lo mismo que hacerlo en el campo con el equipo, viendo la idea del entrenador, es muy diferente”, añadió.

El delantero, quien lleva 6 goles en 10 partidos con los cremas, también habló del hecho de jugar lo que queda del torneo en Lima. “Para la Liga 1, el equipo de provincia quizá se sienta un poco extraño por no jugar en su casa, pero, por lo que tengo entendido, nadie va a jugar en su campo. Entonces eso va a ser muy parejo. Nosotros esperamos seguir por la senda que veníamos”, concluyó.