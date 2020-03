“Entreno solo en mi casa”

Manuel Corrales vive la cuarentena junto a su familia

Desde aislamiento obligatorio que debemos acatar toda la sociedad para evitar la propagación del COVID-19, Manuel Corrales, defensa de Carlos A. Mannucci, brinda a Todo Sport su testimonio cómo vive estos momentos de incertidumbre, sin perder las esperanzas que un día todo vuelva a la normalidad.

“Tratando de acatar las órdenes, no solo pensando en mí, sino en los demás. Estoy en casa, con mi familia, solo he salido por lo necesario, un par de veces al mercado para embastecer de productos básicos para tener que alimentarnos durante estos quince días. Solo para eso he salido, solo”, revela.

Además, nos cuenta que “tratamos de cuidar al máximo la higiene dentro de casa. Estos lavando las manos constantemente, a mis hijos le damos a conocer la importancia del cuidado, de la higiene y le damos las razones del porque no debemos salir. Estamos tomando todas las precauciones del caso”.

“De verdad, espero que esto pase pronto porque esto un perjuicio para muchas personas. Si vemos mucho más allá, hay muchas personas que necesitan más que nosotros, los futbolistas y que lo están pasando peor. Así que espero que acabe pronto”, agrega.