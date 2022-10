Equipo peruano de waterpolo no irá a Juegos Sudamericanos por falta de apoyo

El waterpolista contó que incluso llegó hasta el IPD para conocer más detalles de la supuesta falta de presupuesto y continuó alzando su voz de protesta. “Fuimos al Instituto Peruano del Deporte, con la abogada que estaba ahí, y nos comenta que no es así. Que a ellos (IPD) les argumentaron que era por un tema técnico que no estábamos yendo. Ahí es donde me pongo a pensar: no hubo un selectivo (etapa previa durante entrenamientos) y no hay entrenador de selección”, indicó.

Además, en la carta firmada por el presidente de la FDPN, Jusuf Nikola Ustavdich Velez, se confirmaba que el organismo había “aprobado la participación de los deportistas en la disciplina de waterpolo” y se les comunicaba “a los deportistas que deberán asumir el costo de su pasaje y seguro”.

Redactado por: Miguel Casana