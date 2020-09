Era fiesta, fue velorio

Le ganaba 2-0 a Estudiantes de Mérida en Venezuela, y le voltearon el partido 3-2.

Corazón para llorar. El hincha de Alianza lo sufre. Más de un fanático aliancista se estaba ilusionando con el partido que andaba haciendo el cuadro íntimo en el estadio Olímpico Metropolitano de Mérida, y es que, aunque los grones no hacían un buen partido, estaban sacando un resultado importante de visita, pero en menos de media hora, los venezolanos que llevaban seis meses sin jugar lo dieron vuelta al minuto 97 con gol de penal de José Rivas.

El partido comenzó mal para Alianza Lima, pues estaba impreciso y no lograba conectar tres pases seguidos. El único con precisión era Joaozinho Arroé, pero intermitente, ya que el cuadro venezolano no lo dejaba tomar el balón en los últimos tres cuartos de cancha. Además, la presión alta que ejerció Estudiantes, hizo que los grones jueguen largo, por ende, no tenían mucha el balón. Tal es así, que, sobre los 15 minutos, Leao Butrón tuvo una buena atajada ante un disparo del cuadro venezolano.

Nueve partidos tenía Alianza Lima sin marcar un solo gol de visitante. Pero se acabó. Empezó muy bien Joaozinho Arroé, quien cuando se atreve a soltarla y decide, se convierte en un excelente futbolista. Y así fue. En un saque de esquina, el diez blanquiazul cogió la pelota, salió bien de la marca de dos rivales y al tercero lo amagó al punto de que el jugador venezolano le hizo penal. Esto fue bien aprovechado por Alexi Gómez, quien a los 50 minutos hizo efectiva la pena máxima para poner la primera anotación del elenco grone. Cuatro minutos después, el mismo Arroé marcó un golazo que dejó parado al arquero.

Sin embargo, hoy la historia del fútbol peruano revivió en la Copa Libertadores. ¿Cómo así? Solo le bastó media hora para voltear el partido. Pues Edson Rivas, Wilson Mena y José Rivas acabaron con el sueño de Salas. Se recuerda que cuando el encuentro iba 2-2, hubo una mano en el área venezolana que el árbitro colombiano Nicolás Gallo no quiso cobrar, cosa que si hizo en la otra área, cuando Quijada derribó al atacante. Alianza sigue de mal en peor, no solo le basta con hacer el ridículo en la Liga 1, sino que le gana un equipo venezolano que tenía seis meses sin jugar. ¿Habrá decisiones? Queda esperar.

ESTUDIANTES DE MÉRIDA (3)

Alejandro Araque

—————————-

Ronaldo Rivas

Galileo del Castillo

Luis Marrufo

Daniel Linares

—————————

Cristian Rivas

Jesús Meza

Ayrton Páez

Edson Rivas

—————————–

Luz Rodríguez

José Rivas

—————————-

DT: Martín Brignani

————————–

ALIANZA LIMA (2)

Leao Butrón

———————————–

Aldair Salazar

Alberto Rodríguez

Rubert Quijada

Anthony Rossel

——————————

Josepmir Ballón

Rinaldo Cruzado

Joaozinho Arroé

—————————

Oslimg Mora

Alexi Gómez

Gonzalo Sánchez

—————————

DT: Mario Salas

—————

ÁRBITRO: Nicolás Gallo (colombiano).

GOLES: Edson Rivas 64’, Wilson Mena 81’, José Rivas 90+7’ (EM). Alexi Gómez 50’, Joaozinho Arroé 54’ (AL).

CAMBIOS: Leonardo Flores x Luz Rodríguez, Wilson Mena x Edson Rivas, José Manrique x Ronaldo Rivas (EM). Miguel Cornejo x Rinaldo Cruzado, Cristian Zúñiga x Joaozinho Arroé, Sebastián Cavero x Alexi Gómez (AL).

TA: Ronaldo Rivas, Cristian Rivas, Edson Rivas (EM). Aldair Salazar, Rubert Quijada (AL).

ESTADIO: Olímpico Metropolitano de Mérida (Venezuela)