Erling Haaland es el mejor jugador UEFA

Erling Haaland obtuvo el reconocimiento UEFA

Erling Haaland es elegido por la UEFA el mejor jugador de Europa y de esa manera dejó atrás a Kevin De Bruyne y Lionel Messi.

El letal delantero gana esta distinción por primera vez tras una notable temporada con el Manchester City, la cual se caracterizó por la cantidad de anotaciones que hizo. Los números con el equipo inglés en la temporada pasada que significaron la obtención del título a “Jugador del año” en la UEFA (Unión de Federaciones Europeas de Fútbol) son los siguientes: De cuarenta y seis encuentros disputados la temporada pasada, encajó en la portería cuarenta y ocho anotaciones y habilitó para el gol en ocho oportunidades.

Cabe destacar que el noruego ha superado en la clasificación de anotadores en la Champions League a destacados jugadores como Kaká, Wayne Rooney, Samuel Eto’o, Griezmann, de esa manera se convierte en el futbolista número diecinueve en mencionada clasificación.

Asimismo, en la temporada pasada, tras sus treinta y tres goles en treinta y ocho partidos jugados, Haaland se adjudicó la denominación de goleador de la Premier League al superar a Mohamed Salah, quien había hecho treinta y dos goles con el Liverpool en el período 2017/2018, además de también pasar a los ex futbolistas Alan Shearer y Andy Cole, ambos marcaron treinta y cuatro goles en los años 1993/1994 y 1994/1995, de esa forma compartieron el registro.

El atacante se refirió al premio obtenido hoy en la ceremonia celebrada con mucho entusiasmo:

“Este era mi sueño cuando era chico, llegar con mis compañeros a lo máximo y eso me pone muy feliz. Esto me da más motivación para seguir adelante trabajando, tanto los trofeos grupales como los individuales y sí, me ponen muy feliz. Se trata de dejar la cabeza clara y ahora que ganamos la Champions League y todo debemos trabajar en la motivación como grupo, para mí es eso. Estoy listo para eso y para tener una gran temporada”.

Así como también dio muestras de agradecimiento al director técnico del equipo, Pep Guardiola, y a su padre, quien también estuvo en las filas del City.

