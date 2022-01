Erling Haaland: “Por ahora no quiero hablar mucho más”

En una reciente entrevista, Haaland quiso restar importancia a las palabras que dijo hace unas semanas, insinuando que Borussia Dortmund le estaba ‘presionando‘

En diálogo con el periodista noruego Jan Aage de Viaplay Football, Erling Haaland intentó restar importancia a las palabras que dijo hace semanas atrás. “Ya había llegado el momento de hablar”, fue lo que dijo el jugador. Esto, con relación a que al parecer, Borussia Dortmund le estaba presionando.

“¿Mis comentarios sobre ser presionado por BVB? Sentí que era hora de que dijera algo. Muchos otros estaban hablando, así que eso fue todo. Y ahora realmente no quiero decir demasiado más al respecto. Lo que se dijo, se dijo, y seguimos adelante”, dijo.

En cierto momento, el noruego pareció reconocer que pronto se iban a producir novedades sobre su futuro: “Eso es lo que ellos [Dortmund] quieren y significa que cosas van a empezar a suceder. Yo he dicho desde el principio que solo quería centrarme en jugar y dar así mi mejor versión. No quería tener otras cosas en mente. Pero ahora que me presionan es hora de valorar el futuro”.

En seguida el Dortmund se pronunció y respondió a su delantero por medio de su CEU, Hans-Joachim Watzke: “Es una persona espontánea. Se le permite hacer eso. No hay problema con Erling. Pero también debe comprender nuestra situación. No podemos esperar hasta finales de mayo”.