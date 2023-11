Erling Haaland se lesionó en amistoso con Noruega

En el partido amistoso de Noruega contra Islas Feroe, Erling Haaland se dobló el tobillo y preocupa en Manchester City.

El delantero noruego, Erling Haaland, participó en el segundo tiempo del encuentro amistoso entre Noruega e Islas Feroe. En una jugada dividida, el ‘Androide’ se dobló el tobillo y sufrió una ligera torcedura. Aunque el doctor de la Selección de Noruega, Ola Sand, señaló que no es grave, esta inesperada lesión podría dejarlo fuera del próximo partido de Manchester City contra Liverpool.

Tras esta torcedura de tobillo, Erling Haaland quedó fuera del duelo entre Noruega frente a Escocia que se jugará el domingo 19 de noviembre por las eliminatorias a la Euro 2024. La Selección de Noruega consideró que no es necesario arriesgarlo, ya que quedaron sin posibilidades de clasificar a la Eurocopa 2024. No es la primera lesión de Haaland en sus articulaciones, por lo que se prefiere no reincidir en sus problemas físicos.

No obstante, esta lesión del delantero noruego preocupa en Manchester City. Los dirigidos por Pep Guardiola no quieren perder a su jugador estrella para el trascendental enfrentamiento contra Liverpool por la Premier League. En su segunda temporada con los ‘Citizens’, Erling Haaland ha seguido destacando con 17 goles y 4 asistencias en 18 encuentros.

