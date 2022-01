Erling Haaland: “Si tuviera que mejorar una cosa serían las lesiones”

Erling Haaland, delantero del Borussia Dortmund, habló sobre su presente el club alemán y su futuro futbolístico

Erling Haaland, delantero del Borussia Dortmund, habló sobre su presente el club alemán y su futuro futbolístico. El atacante noruego suena bastante en el Real Madrid o Barcelona para que lo fichen para la temporada 2022/2023.

“¿Mis comentarios sobre ser presionado por BVB? Sentí que era hora de que dijera algo. Muchos otros estaban hablando, así que eso fue todo. Y ahora realmente no quiero decir demasiado más al respecto. Lo que se dijo, se dijo, y seguimos adelante”, asegura el delantero de 21 años.

Sobre los rumores que se va del Borussia Dortmund: “Yo he dicho desde el principio que solo quería centrarme en jugar y dar así mi mejor versión. No quería tener otras cosas en mente. Pero ahora que me presionan es hora de valorar el futuro”.

El atacante se autocriticó y dijo que desea que las lesiones que sufre se vayan y lo dejen jugar tranquilamente: “Si tuviera que mejorar una cosa serían las lesiones, porque si no lo hago puedo jugar muchos más partidos y dar mucho más de mí”.

La salida del futbolista de 21 años del club alemán, es una novela. Actualmente sigue perteneciendo al Borussia Dortmund con un contrato hasta diciembre del 2024 y su clausula de salida es de 90 millones de euros.