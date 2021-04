Esa es la ‘U’

Y ahora se prepara para su participación en Libertadores.

Con susto se llevó el triunfo. Universitario por fin ganó en la Liga 1 2021, superó 1-0 a San Martín en Villa El Salvador con un buen gol del uruguayo Hernán Novick. Sin embargo, el juego del equipo crema sigue dejando muchas dudas, los ‘Santos’ terminaron arrinconándolos y pudo igualarlo, pero el travesaño le dijo no. Ahora, se viene la Libertadores para el cuadro de Comizzo y hay temor en el hincha por el poco nivel.

Ganar oculta muchas cosas, pero hay que ser realista, esta ‘U’ no está en su mejor versión, Comizzo lleva buen tiempo en el club y no encuentra un estilo de juego.

En los primeros minutos, la ‘U’ generó muy poco. Algunos chispazos de Urruti y Quintero. Gutiérrez no demuestra ser el ‘9’ que se necesita, y parece no sentirse cómodo en esa posición. Barco e Inga marcaron a Novick, quien era la manija del equipo, pero en un descuido, el uruguayo no perdonó.

A los 27′, Chávez que estaba más como medio interior, dio un pase preciso a los pies de Novick, quien desde fuera del área la colocó al ángulo, Penny nada pudo hacer y fue el gol de la tranquilidad, y que también sería el único.

La idea de San Martín era invitar a salir a la ‘U’, pues le cedió el balón para contragolpearlo, pero esto no sucedió. Los primeros 45′, mostró a una ‘U’ mejor.

Ajustó los dientes

La ‘U’ cambió en la segunda parte, invitó a que San Martín lo ataque y este mejoró con los cambios. Chávez se fue por lesión e ingresó Zevallos, algo que se sintió en el campo, también se retiró Novick y los cremas se quedaron sin ideas.

Los ‘Santos’ arrinconaron a los merengues y tuvo en Zanelatto al más desequilibrante. Ingresó Valera para darle peso al ataque, pero le costó. San Martín buscó y pudo igualarlo, pues un disparo de Barco pegó en el travesaño y parecía que ingresó, pero esta no fue en su totalidad y no se convalidó.

Universitario aguantó los últimos segundos, y terminó llevándose la victoria. Esto ayudará psicológicamente al equipo, porque ahora se viene el debut en Libertadores ante Palmeiras.

U. SAN MARTÍN 0

Diego Penny

—

Luis Garro

Werner Schuler

José Hurtado

Junior Huerto

—

José Inga

Alfonso Barco

Piero Vivanco

Martín Pérez Guedes

Franco Zanelatto

—

Nicolás Figueroa

————————

DT: César Payovich

————————

UNIVERSITARIO 1

José Carvallo

—

Diego Chávez

Federico Alonso

Nelinho Quina

Luis Valverde

—

Armando Alfageme

Gerson Barreto

Alberto Quintero

Luis Urruti

Hernán Novick

—

Enzo Gutiérrez

———————

DT: Ángel Comizzo

——————————-

ÁRBITRO: Bruno Pérez

LÍNEAS: Carlos Ciriaco – José Castillo

CUARTO: Mhairon Flores

GOL: Hernán Novick 27′ (U)

CAMBIOS: Anthony Gordillo x Piero Vivanco, Héctor Bazán x Junior Huerto, Saúl Salas x Luis Garro, Romario Gamarra x José Inga (USMP). José Zevallos x Diego Chávez, Rafael Guarderas x Hernán Novick, Alex Valera x Enzo Gutiérrez, Jorge Murrugarra x Gerson Barreto, Mathías Carpio x Alberto Quintero (U).

TA: Nicolás Figueroa, Alfonso Barco, José Hurtado (USMP). Federico Alonso, Armando Alfageme, Nelinho Quina, Luis Valverde (U).

ESTADIO: Iván E. Moreno – VES

NOTA

‘U’ quedó concentrado y hoy volverá a los trabajos. Además, se conoció que el uruguayo Christian Ferreyra será el juez para el miércoles ante Palmeiras en el Monumental.