¡Espectacular!

En una noche de gala sensacional se graduó la IV Promoción del Taller de Periodismo Todo Sport «La Escuelita»

Entre los invitados especiales estuvieron Azi Wolfenson, presidente del Directorio de la empresa, el periodista Oscar Vergara «Osver», Jaime Duarte, José Luis «El Puma» Carranza, Miguel Seminario, Jorge «Chupo» Arriola, Jorge Esteves Alfaro, el historiador Roberto Revoredo y el escritor Antenor Guerra García

El padrino de los graduados fue el periodista de televisión Gustavo Barnechea

Escribe: Fernando Jiménez

Fotos: LAS

El fin justifica los miedos. No es la frase de Macchiavello. Él pone delante la E y despues la I. Escribo eso porque en una primera instancia tuve temor. Enseñar no es fácil. Pero también es gratificante. Porque enseñando también se aprende. Esta idea surgió hace algunos años. Soñando, imaginando, creando. Se necesitaba dinero para implementar un Taller de Periodismo. Tenía que ser una Sala de Redacción, como los grandes medios gráficos. No tan grande, ni tan chico. Pero dotarla de computadoras, impresoras, scanner, proyector, ecran, friobar, cafeteras, pizarra, microondas. Todo para que el alumno se sienta cómodo. Se invirtió y ya da sus frutos.

El viernes pasado fue una noche apoteósica. Se graduaron los alumnos de la Cuarta Promoción. Quién diría. Hasta yo me sorprendo. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, afirma Antonio Machado. El escenario, el mismo de siempre de hace dos promociones anteriores. El Circolo Sportivo Italiano. Más de 100 invitados. Los 12 alumnos acompañados de sus padres en mesas especiales. Ataviados con sus ternos, para la ocasión. Cinco meses que duraron las clases. No es Taller, es Diplomado, me dice mi amigo, el Poeta Espinoza

Un mes organizando este evento. «Queremos que Gustavo Barnechea, sea nuestro padrino» sugieren los alumnos. Hablo con el Flaco y acepta. Llamo a mis amigos famosos. El Puma Carranza, me dice si voy. Cuenta conmigo. Tengo la suerte que don Azi Wolfenson, el patriarca y presidente del directorio de Todo Sport, está en Lima. El reside hace muchos años en Suiza. «Te acompaño Mencho, me dice por el WhatsApp». Puso la cereza en la torta. Jaimito Duarte, como siempre. «Siempre te acompaño, ni te preocupes». Oscar Vergara, mi padrino periodístico me asegura que va. Tiene 86 años, pero está lúcido. Él fue el «culpable» que yo sea periodista. Como decía Ferrando. «Yo lo descubrí». También está Miguelito «El Loco» Seminario. El «Chupo» Arriola, mi buen amigo de hace muchos años. El historiador Roberto Revoredo, quien reside en Brasil. Llega al final Jorge Esteves, el creador de El Bocón, con quien me une una amistad entrañable. Y Antuco Guerra García, colega y autor de muchos libros

Los maestros de ceremonias Raúl Maravi y Rafael Jacobo inician la velada. Palabras alusivas de Raúl, el himno nacional. Discurso de mi persona. Hablan también Azi Wolfenson y Oscar Vergara. Entrega de diplomas a los graduados, mientras la música de Martin Roldan irrumpen con «Gallo Negro» que ha pedido el primer diplomado Bryan Calderón y Jaime Duarte, le entrega su diploma. Es que Bryan es de Alianza. Sigue Cristian Nima y pide que se quede Duarte en el escenario porque él también es de Alianza. Es que cuando el alumno es llamado al escenario se le pone la canción que ha elegido.

Sigue el turno de Carlitos Sánchez, rostro de niño aún. Jacobo le pregunta qué edad tiene y le responde 19 años. Estudio en ISIL y ya estoy por terminar. Agradezco al profesor Mencho por sus valiosas enseñanzas. Ya me siento periodista porque practico en Todo Sport. Sigue José Valenza, ex 9 de la «U» en los 80. Ha pedido que le pongan Perú Campeón, es la canción de mi época, afirma. Agradece a su hija Alejandra. «Ella me pagó mis estudios». Ella le da su diploma. Continua César Luque. «Soy entrenador de fútbol, pero me pareció interesante este Taller, Estoy feliz con todo lo aprendido, No sabía que era tan difícil esta profesión», señala

La llamo al escenario a Ysabella Luque y les cuento a los asistentes. «Esta señorita pronto será una gran escritora. Escribe muy bien y me impresionó desde la primera vez que llegó a clases. Escribió una noticia y en el ecran, junto a los otros alumnos que le llevaban ventaja de un mes, le dije: ¿Señorita, por qué no pone coma después del sustantivo? Y me respondió muy segura de sí. Porque lo que sigue es un verbo. Y en ese caso no va la coma porque le quitaría acción al verbo y sería una coma criminal. Muy bien Ysabella. Y junto a los otros chicos nos reímos porque ellos ya sabían que era así. ¿De qué universidad viene usted? le pregunté: De San Marcos, me respondió. Siempre tuve mucho respeto por dicha universidad, le dije

Sigue Victor Carbajal, un chico con talento. Pero lo atrapa su pasión por el fútbol y a veces no asistía por irse a jugar pelota con la Academia de Jorge Barrientos. Sus padres felices lo miran cuando sube al escenario. Y ha pedido que le entregue su diploma, el historiador Roberto Revoredo, quien lo impresionó con la charla magistral que dio en La Escuelita, hace unas semanas. El último es Victor Quinto. Irrumpe el escenario con la cortina de la canción: «Me alegra enormemente, ser un hincha ferviente…» Es crema hasta los tuétanos. Le entrega su diploma Martín «El Cura» Fernández, a quien ha elegido como padrino y lo admiraba cuando Martín trabajaba en RPP

Hay mención para Jorgito Sotomayor, quien hizo el curso, pero se fue a Japón, donde hoy reside junto a su familia. Y no asistió por cuestiones de fuerza mayor Franco Espinoza. Ellos también pertenecen a esta Cuarta Promoción.

La emoción me embarga, este sueño que se hizo realidad ya tiene 48 alumnos graduados. Muchos de ellos asistieron a este evento porque se sienten identificados con La Escuelita y ya somos una familia. El Taller de Periodismo Todo Sport, la cantera de lo que serán en el futuro.

El sueño se hizo realidad. Y al toque nos arrancamos en marzo la captación para la Quinta Promoción. Y como dice el dicho: No hay quinto malo. Si usted tiene un hijo, sobrino, primo, hombre y mujer que le apasione el periodismo no lo dude y contáctese con nosotros. Como dijo Gustavo Barnechea en su discurso: Si no escribimos somos nada. Gracias Totales