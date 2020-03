Espera el llamado

Marcos López confía en estar en lista de convocados de la bicolor

No pierde la esperanza. Cada vez queda menos para conocer la nueva lista de

convocados de la Selección Peruana para afrontar el inicio de las Eliminatorias Qatar

2022 donde enfrentarán a Paraguay y Brasil, respectivamente.

En ese sentido, son muchos los jugadores que sueñan con volver a defender a la bicolor

y uno de ellos no es otro que Marcos López, jugador de San Jose EarthQuakes de la

MLS.

“Creo que hay un buen grupo en la selección. El profesor Gareca tiene claro quiénes son

los jugadores para formar la plantilla que afrontará los partidos complicados (en las

Eliminatorias). Espero ser llamado, me estoy entrenando y veremos qué pasa. Por ahora,

no hay contacto, pero espero que me llamen pronto”, sostuvo.