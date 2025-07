¡ESTÁ MOTIVADO!

Asegura que Piero Quispe le dio su apoyo en este cambio.

Víctor Guzmán dio un paso importante en su carrera al firmar por el Sporting Lisboa, y confesó que el interés del club portugués lo tomó por sorpresa debido a que venía jugando en la Liga 3. El exdelantero de Alianza Lima, hoy con 21 años, valoró el esfuerzo y el respaldo recibido, en especial de Piero Quispe, quien le dejó un mensaje de aliento.

“Me gustó el gran gesto que tuvo Piero, me dejó un mensaje y es importante que un jugador como él te demuestre su apoyo, y más aun siendo de la misma empresa”, contó Guzmán.

El atacante reveló cómo se enteró del interés desde Portugal. “Jonathan Córdova me llama, él estaba en México con Piero Quispe y me comentó que surgió lo de Sporting Lisboa. En sí, me prometió que iba a pasar y que se iba a dar en mitad de año”, explicó.

Finalmente, Guzmán destacó el valor del trabajo silencioso. “Me sorprendió bastante, porque yo he estado jugando en Liga 3. Pero eso demuestra que mientras más te esfuerces, las cosas llegan solas”, afirmó.