“Estoy al tanto de todo”

Dijo Lavalle, DT de Stein, sobre el Coronavirus y confesó que sufre de hipertensión

Lambayeque es la tercera región con más infectados de Coronavirus, un total de seis, y esto tiene en mucha prevención a Orlando Lavalle, técnico de Carlos Stein, pues confesó que sufre de hipertensión.

“Todos están en sus respectivos departamentos. Tenemos que darnos cuenta de la gravedad que está sucediendo. Estamos hablando de una pandemia que ha matado a miles de personas y Perú ya tiene 5 víctimas. Estoy al tanto del COVID-19 porque soy un paciente de riesgo, soy hipertenso y tengo 50 años. Felizmente, he cumplido todas las medidas sanitarias y por eso no me encuentro infectado”, dijo en Ovación.

También indicó que sigue el trabajo de sus pupilos por teléfono, y que la directiva le

prometió que les van a pagar todo con normalidad.