Exagente de Griezmann: “Messi lo controla todo”

El exagente Éric Olhats criticó a Lionel Messi en un reportaje en ‘France Football’.

El exagente de Antoine Griezmann realizó unas duras declaraciones sobre Leo Messi en ‘France Football’. Además, Éric Olhats afirmó: “Antoine (Griezmann) llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vió la llegada de Antoine con buenos ojos”.

También, el exasesor manifestó que el argentino no se ha portado bien con el francés. “Su actitud ha sido deplorable, se lo ha hecho sentir (su disgusto). Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés”, afirmó.

Incluso, Éric Olhats disculpo en todo momento a Griezmann por la situación que se genero entre el francés y el delantero argentino en el Barcelona: “Griezmann solo va a intentar solucionar sus problemas en el campo, nada más. Nunca entrará en conflicto con nadie. Él no es así, en absoluto. Y no es por falta de coraje o personalidad”, aclaró.

“Es un epicúreo. Le encanta el fútbol y nada más, no quiere entrar en disputas con nadie. Tan pronto como está en el campo, es feliz. Para él, es inútil ir a la batalla”, expresó.

Por último, el exagente recordó que “la temporada pasada, cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón. Creó un trauma real por una adaptación más que negativa (y eso) debe haber dejado su huella. Era evidente y visible, todo eso ”, concluyó.