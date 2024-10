Fabián Bustos, DT de Universitario: «No estuvimos a la altura»

Universitario de Deportes cayó en uno de los partidos más importantes del año, ante Sporting Cristal por 2 a 1, lo que abrió la posibilidad de una final entre los ‘cremas’ con Alianza Lima o los ‘celestes’. Su entrenador, Fabián Bustos, reconoció que el equipo no tuvo un primer tiempo y señaló que les toca concentrarse en el próximo partido; ante Cienciano, que se jugará en el Estadio Monumental.

«Si mejoramos y corregimos lo que hicimos en el segundo tiempo, seguramente estaremos más cerca de lo que queremos. Hay que dar vuelta a la página rápido, pensar en lo que viene, el domingo tenemos un partido importante que hay que ganarlo», indicó el entrenador de Universitario de Deportes.

Asimismo, fue autocrítico y mencionó que a diferencia de Sporting Cristal, su equipo no estuvo a la altura y que empezaron a mejorar en la segunda mitad del partido. «No estuvimos a la altura nosotros. Obviamente el rival hizo muchos cambios en lo táctico, pero nosotros no estuvimos bien. No estuvimos finos, competitivos, no ganamos las pelotas divididas. En el segundo tiempo si jugamos como lo sabemos hacer, fuimos superiores, estuvimos casi siempre en el campo rival, pero tuvimos dos errores, donde uno nos convierten y el otro no», explicó el estratega argentino.

Finalmente, comentó que a pesar de la derrota aún mantienen su objetivo de ser campeones. «Cuando nos planificamos con los jugadores al inicio de la pretemporada, queríamos llegar a la final, pero no nos conformamos con eso. Eso ya se consiguió, pero no nos conformamos con eso. Queremos ser campeones. Estoy fuerte, estoy bien, porque ellos me demuestran que jugando como lo hicimos en el segundo tiempo tenemos grandes chances», concluyó el entrenador crema.

