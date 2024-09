Fabián Bustos: “No mejoramos el fútbol con esta hora”

Fabián Bustos consiguió saldar una deuda que tenía pendiente con Universitario de Deportes, volver a ganar de visita. A lo largo de todo el año, el conjunto crema solo consiguió una victoria fuera de Lima ante Unión Comercio, en el Torneo Apertura. Con el 3 a 0 a Atlético de Sullana, la escuadra de Ate sumó de a 3 ante el calor del Estadio Municipal “Campeones del 36” y superar un bache que se le presentó durante todo el campeonato.

El entrenador argentino no dudó destacar la victoria de sus jugadores; sin embargo tuvo palabras sobre la hora a la que se programó el encuentro. “Agradecido por el esfuerzo de los jugadores, no quiero que nadie se enoje pero es muy difícil jugar a esta hora, no mejoramos el fútbol con esta hora”, comentó. De igual forma, destacó la importancia de este triunfo no sólo por sus cifras de visitante en el 2024, sino porque la ‘U’ no ganaba ahí desde hace 7 años. “Hoy nos tocó ganar, desde el 2017 que no se ganaba la ‘U’ acá y hoy se hizo con un gran trabajo realizado por los jugadores”, sentenció Fabián Bustos.

Pese a ello, el estratega campeón del Apertura continúo hablando sobre la hora programada para el partido. “En el fútbol peruano tenemos que enfocarnos en mejorar los escenarios. En Ecuador me tocó estar en un equipo chico, en donde jugábamos al mediodía, convencí al presidente de poner las luminarias y jugábamos a las 7:00 p.m. Fuimos campeones en el 2019. Los jugadores rinden más”, explicó.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario de Deportes?

El siguiente partido del conjunto crema será en el Estadio Monumental de Ate ante el Sport Boys el miércoles 18. Los dirigidos por Fabián Bustos tienen 21 unidades y quieren seguir sumando de a 3, para alcanzar al líder Alianza Lima, con 23 unidades.

