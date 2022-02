Falcao sobre supuesta pelea con James: “Me parece un juego sucio”

Radamel Falcao, jugador de la Selección Colombiana, habló de la supuesta pelea que tuvo con su compañero James Rodríguez después de la derrota contra Perú

Todo es falso. Radamel Falcao, jugador de la Selección Colombiana, habló de la supuesta pelea que tuvo con su compañero James Rodríguez después de la derrota contra Perú. La Bicolor se impuso en Barranquilla frente a los Cafeteros, dejándolos complicados en su lucha por clasificar al mundial de Qatar 2022.

Falco dijo lo siguiente sobre esta situación: “Inventar cosas para poner la atención sobre los jugadores no me parece lo correcto. Nosotros, los jugadores, somos los primeros en aceptar la responsabilidad que tenemos. Pero, de ahí a inventar cosas, me parece un juego sucio y no vale la pena”.

En ese sentido, ya hace un tiempo James puso paños fríos a la situación: “Feliz cumpleaños, hermano. Ya son muchos años juntos. Que cumplas muchos más y que disfrutes con tu familia. Ah otra cosa, en estos días seguimos con la pelea”.

COLOMBIA QUIERE IR A QATAR:

Además, reveló cómo es su relación con James: “Con James tenemos una relación de muchísimos años y nos llevamos bien. Es que, ni que nos hubiéramos peleado o discutido. Porque en el fútbol se discute, pero ni hubo eso. Me parece un juego muy sucio poner la atención en los jugadores, cuando nosotros somos los primeros en reconocer que somos los responsables”.