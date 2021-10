Favoritos para la Clasificación Sudamericana en Qatar 2022

Existen algunos equipos que son favoritos para poder clasificar al Mundial de Qatar 2022 en Sudamérica. Te contamos los principales.

Los candidatos para clasificar al Mundial de Qatar 2022 en América Latina

Existen varios candidatos para clasificar al Mundial de Qatar 2022 en Sudamérica. Lo cierto es que esta información puede ser importante para hacer una apuesta con el Bet365 Bonus, motivo por el cual aquí estará todo el análisis correspondiente a las naciones con mayores posibilidades de llegar a esta cita mundialista.

Argentina

Argentina es uno de los que estará en el Mundial de Qatar 2022. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni es uno de los mejores posicionados de este certamen, mucho más después de lo que ha significado el triunfo en la Copa América 2021 frente a Brasil, lo cual supuso un enorme empujón anímico.

Por lo tanto, no solamente será uno de los que estará en esos partidos, sino que también podría ser una revelación de cara al Mundial. Habrá que ver cómo se preparan en estos encuentros, pero hay algo que es verdad y es que no han tenido problemas para cosechar puntos en la mayoría de estas fechas.

Brasil

Brasil también es otra de las que estará en el siguiente compromiso mundialista. Si bien no ha tenido problemas para clasificar en los últimos años, los dirigidos por Tité cargan con un enorme compromiso, que no es otra cosa que la imposibilidad de haber obtenido un título mundial durante las ediciones pasadas.

Será habitual ver que ganen partidos en las Eliminatorias, aunque no está para nada claro cómo será el rendimiento en el próximo Mundial. Talento tiene de sobra en todas las zonas de la cancha, pero la clave estará en ver cómo pueden sobrellevar anímicamente algunas de las fases más complicadas del certamen.

Uruguay

Uruguay es una nación que también ha dicho presente desde las últimas citas mundialistas. Desde el enorme torneo realizado en Sudáfrica 2010, lo cierto es que los dirigidos por el Maestro Tabárez continúan dando una gran pelea en este escenario, aunque el nivel se ha ido degradando durante las últimas temporadas.

Esto no significa que los charrúas no estarán presentes en el siguiente compromiso, pues lo más probable es que sí. No obstante, están en una categoría “B”, que no les permite tener una clasificación asegurada, como sí sucede con Argentina y Uruguay. Deberán mejorar el rumbo durante las próximas fechas.

Ecuador

Por último, también Ecuador tiene un buen potencial para llegar al próximo Mundial de Qatar 2022. Desde la llegada de Gustavo Alfaro, se ha logrado una gran solidez en todos los apartados de la cancha. Es decir, la falta de jugadores estelares se ha compensado con un gran trabajo a nivel estratégico.

Lo cierto es que Ecuador todavía no tiene la clasificación asegurada, pero también es verdad que es uno de los mejores encaminados de toda esta eliminatoria. Habrá que ver qué es lo que sucede en las próximas fechas, pero hay depositadas muchas ilusiones en los fanáticos de esta selección.

¡Esperamos que te haya gustado este post sobre los favoritos para las Eliminatorias Sudamericana 2021!