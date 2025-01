¡FC Barcelona clasifica a los cuartos de final de la Copa del Rey!

El encuentro se jugó en el Estadio Olímpico de Montjuic.

El FC Barcelona prolonga su gran momento, luego de haber conquistado la Supercopa de España, al golear 5-1 al Real Betis. Con este triunfo, aseguró un lugar en los cuartos de final de la Copa del Rey. Los goles fueron marcados por Gavi, Jules Koundé, Raphinha, Ferran Torres y la joven promesa, Lamine Yamal. Los azulgranas continúan con su gran rendimiento, continuando con una presión constante, un juego ágil y perfecta efectividad de cara al gol.

Desde el comienzo del partido, el equipo culé demostró su dominio. Al minuto 3, Gavi marcó el primer tanto con un remate desde el interior del área, poniendo el 1-0. El ganador del Golden Boy en 2022, realizó gestos de perdón a la afición visitante tras su pasado en el club de Sevilla. La presión de los dirigidos por Hansi Flick fue imparable, complicando la creación del juego por parte del Betis.

Los de la visita no lograron conectar con Isco, mucho menos con su delantero Vitor Roque, jugador cedido por el Barcelona. Los Béticos trataron de contener a los blaugranas, pero las ocasiones no aparecían. El arquero del Real Betis, Fran Vieites, atajó varios remates claves, como una mano salvadora que detuvo el disparo de Dani Olmo y otro de Raphinha. A pesar de ello, el Betis no pudo frenar la fuerza catalana.

Por otro lado, en el primer tiempo, se le anuló dos goles al Barcelona por fuera de juego, uno del defensa Koundé y de Lamine Yamal. La segunda parte inició con el 3-0 tras el contragolpe finalizado por Raphinha, luego Ferran hizo el 4-0 tras una asistencia de Dani Olmo.

No conformes con el resultado, Yamal firmó el 5-0 luego de un mano a mano contra el arquero, siendo anulado temporalmente y validado por el VAR. El equipo de Manuel Pellegrini descontó tras un penal convertido por Vitor Roque tras una falta del central francés Koundé.

Con el silbatazo final, el Barça clasifica entre los 8 mejores. El sorteo para esta fase tendrá lugar el 20 de enero.